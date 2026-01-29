Finalitzen les obres de restauració de les façanes nord i est del Castell de Súria

Els treballs de restauració de les façanes nord i est del Castell de Súria han finalitzat aquest mes de gener, culminant una actuació global que es va iniciar l'any 2022 amb la rehabilitació de les altres dues façanes de l'edifici. El projecte permet garantir la seguretat i la conservació del monument, alhora que posa en valor les seves singularitats constructives i la integració amb la roca natural sobre la qual s'assenta.
Una actuació per preservar i posar en valor el monument
La restauració de les façanes del Castell ha estat impulsada per les àrees d'Alcaldia i de Cultura de l'Ajuntament de Súria, amb la col·laboració, l'assessorament i la direcció executiva del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona. El projecte i la direcció facultativa han anat a càrrec de l'arquitecta Clàudia Sanmartí.
Amb aquesta darrera fase, s'ha completat la intervenció integral a l'edifici, reforçant-ne l'estabilitat estructural i contribuint a la conservació d'un dels elements patrimonials més rellevants del municipi.
Detalls tècnics i pressupost
Les façanes nord i est, orientades cap a l'Era del Castell i el carrer del Vent, van començar a restaurar-se el passat mes d'octubre. Els treballs han requerit la instal·lació de bastides i xarxes de seguretat en una superfície total de 556,54 metres quadrats.
El pressupost d'execució d'aquesta fase ha estat de 191.983 euros, dels quals 174.876 euros han estat finançats mitjançant una subvenció del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Recuperació de la tècnica constructiva original
Com en les fases anteriors, la intervenció ha volgut fer visible la tècnica constructiva original del castell, basada en el paredat encofrat amb què es van aixecar els murs entre els segles XIV i XV. Aquesta aposta permet reforçar el valor històric i arquitectònic de l'edifici.
Els treballs també han donat més protagonisme als afloraments de roca natural sobre els quals es va construir el Castell, especialment visibles al tram superior del carrer del Vent i a la cantonada de l'Era del Castell. Aquesta integració entre arquitectura i entorn natural és un dels trets més singulars del conjunt.
Millores funcionals i criteris patrimonials
La restauració ha inclòs la substitució dels antics vidres de les finestres per làmines d'alabastre, amb l'objectiu de generar una il·luminació interior més adequada i respectuosa amb el caràcter històric de l'edifici. Així mateix, s'han eliminat els parterres de les façanes nord i est, ja que es tractava d'afegits moderns que no formaven part de la configuració original del Castell.
Totes aquestes actuacions reforcen el valor patrimonial del Castell de Súria, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), i consoliden el seu paper com a element central del patrimoni històric i cultural del municipi.