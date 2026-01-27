La Cur(s)a del Còlera i Mateu Peramiquel omplen de vida la Festa de Sant Sebastià a Súria

La Festa de Sant Sebastià de Súria ha viscut un dels seus moments més destacats amb la celebració de la 2a Cur(s)a del Còlera, que ha omplert el Poble Vell d'ambient històric i festiu, i amb el concert emotiu del compositor surienc Mateu Peramiquel a l'església parroquial. Les activitats han combinat memòria, cultura i participació ciutadana.
Una cursa que recrea la Súria de 1885
La 2a Cur(s)a del Còlera es va celebrar diumenge amb una matinal esportiva, lúdica i cultural que va portar animació als carrers del Poble Vell. L'activitat va recordar els personatges i l'ambient de la Súria de l'any 1885, coincidint amb l'epidèmia de còlera que va marcar la història del municipi.
Com en l'edició anterior, els carrers i places del nucli antic es van convertir en un circuit de curses, amb diverses rondes classificatòries i una arribada final a la plaça Major. La majoria de participants van prendre part en la prova vestits d'època, seguint la recomanació de l'entitat organitzadora, Trapelles del Mig-Món, fet que va contribuir a recrear l'atmosfera de finals del segle XIX.
Personatges històrics i ambient festiu
Al llarg de la matinal, la Cur(s)a del Còlera va comptar amb la presència de diferents personatges caracteritzats com a suriencs del temps de l'epidèmia. Entre aquests hi havia l'alcalde Joan Santamaria, el rector Jaume Soler, bugaderes i enterramorts, que van interactuar amb participants i públic.
El lliurament de premis va anar a càrrec de l'alcalde Joan Santamaria, que va estar acompanyat de la seva esposa durant tot el desenvolupament de la prova, reforçant el component teatral i històric de l'activitat.
La jornada es va tancar amb un vermut musical amenitzat per la Cobla Jovenívola de Sant Sebastià, una formació creada expressament per a l'ocasió amb músics de la vila. En aquest espai també es va presentar un nou número de la publicació Crònica del Còlera, amb notícies de 1885, prediccions sobre la Súria del futur i altres articles d'interès històric.
La 2a Cur(s)a del Còlera ha comptat amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del Poble Vell, Foment Cultural i l'Ajuntament de Súria, així com amb el suport de diversos establiments i firmes comercials del municipi.
Concert emotiu de Mateu Peramiquel
Una altra de les activitats destacades de la Festa de Sant Sebastià ha estat el concert del pianista i compositor surienc Mateu Peramiquel, que va tenir lloc a l'Església Parroquial de Sant Cristòfol. Sota el títol El lloc d'on surten les cançons, el músic va interpretar peces dels seus musicals acompanyat per Ares Lara, Carla Miralda, Arnau Camps, Mar Puig i Vinyet Morral.
El concert va estar ple de referències personals i locals, i Mateu Peramiquel va expressar la seva emoció per poder oferir les seves cançons en un acte destacat de la festa del seu poble.
A l'inici de l'actuació, la regidora d'Esports i Festes, Alba Martínez, va demanar un minut de silenci en record de les víctimes dels darrers accidents ferroviaris de Gelida i Adamuz, a Còrdova.
La festa continua els propers dies
El programa de la Festa de Sant Sebastià continuarà els propers dies amb la visita patrimonial Una passejada per Cererols: els paisatges de Magí Fàbrega, prevista per diumenge 1 de febrer a 2/4 de 10 del matí, i amb les darreres representacions de l'obra Vilafranca. Un dinar de Festa Major al Teatre del Foment Cultural, dissabte 31 de gener i diumenge 1 de febrer a les 6 de la tarda.