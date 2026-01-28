La 5a Escola de Salut de Súria programa més de vint activitats entre febrer i juny

La cinquena edició de l'Escola de Salut de Súria oferirà una vintena llarga d'activitats entre els mesos de febrer i juny, reafirmant-se com una proposta consolidada de promoció del benestar al municipi. El programa, que s'iniciarà el dijous 5 de febrer, combina xerrades, tallers i activitats físiques amb l'objectiu de millorar la salut física i emocional de la població.
Una programació centrada en el benestar integral
Com en edicions anteriors, la 5a Escola de Salut s'adreça preferentment a persones majors de 60 anys, tot i que algunes activitats poden tenir un interès més ampli. La programació inclou xerrades divulgatives, tallers pràctics, caminades saludables i sessions d'exercici físic, pensades per fomentar hàbits de vida saludables i afavorir un envelliment actiu.
El model de l'Escola de Salut aposta per oferir eines pràctiques que ajudin a millorar el dia a dia de les persones participants, posant l'accent tant en la salut física com en el benestar emocional i social. El bon seguiment registrat en les primeres edicions ha permès consolidar aquesta iniciativa com un espai de trobada, aprenentatge i promoció de la salut a Súria.
Un projecte col·laboratiu al servei de la ciutadania
L'organització de la 5a Escola de Salut de Súria va a càrrec de l'Institut Català de la Salut i de l'àrea de Sanitat de l'Ajuntament de Súria, amb la participació activa de l'equip sanitari del CAP Goretti Badia. El projecte compta també amb la col·laboració de diverses entitats del municipi i del territori, com l'Associació de Gent Gran, el Centre Excursionista, l'Escola Municipal de Música, Pou4 SAS, l'Associació contra el Càncer a Barcelona i la Fundació La Caixa.
Aquesta xarxa de col·laboracions permet oferir una programació diversa i de qualitat, adaptada a les necessitats de la població i alineada amb les polítiques de promoció de la salut comunitària.
El programa es pot descarregar des del web de l'Ajuntament de Súria.