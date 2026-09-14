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Monistrol de Montserrat licita les primeres fases de la restauració de l'aqüeducte i la muralla de la Canaleta

Cultura i Mitjans

L'Ajuntament posa en marxa una actuació centrada en els estudis previs, les cales arqueològiques i la recuperació exterior de l'aqüeducte

  • Aqüeducte de Cal Pla de Monistrol de Montserrat -

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Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 12:48

L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha iniciat la tramitació per contractar les obres de les dues primeres fases del projecte de restauració de l'aqüeducte i de la muralla del passeig de la Canaleta. L'actuació, que compta amb un pressupost base de licitació de 417.768,71 euros, IVA inclòs, se centrarà en els treballs previs i en la recuperació de la imatge exterior de l'aqüeducte, amb l'objectiu d'avançar en la conservació d'un dels elements patrimonials més destacats del municipi.

La intervenció prevista inclou els estudis i treballs preliminars necessaris abans d'afrontar la restauració integral del conjunt, entre els quals destaquen les cales arqueològiques i altres actuacions destinades a conèixer amb més detall l'estat de conservació de l'estructura.

Neteja, consolidació i reparació de l'estructura

Les obres contemplen diferents actuacions de restauració i manteniment, com ara treballs de neteja i sanejament, la reparació d'esquerdes, reconstruccions parcials, tasques de consolidació i impermeabilització, així com el desmuntatge d'elements i instal·lacions existents quan sigui necessari per garantir la correcta execució dels treballs.

El termini màxim d'execució previst és de nou mesos. L'inici de les obres quedarà condicionat a la comprovació del replanteig i a l'aprovació del corresponent Pla de seguretat i salut.

Un projecte dividit en quatre fases

El projecte global de restauració està estructurat en quatre fases diferenciades. La licitació que ara impulsa el consistori correspon exclusivament a les fases 1 i 2, mentre que les fases 3 i 4, centrades en la restauració exterior de la muralla-bassa i dels volums associats, quedaran per a una futura execució.

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