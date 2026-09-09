Súria inicia les obres de la plaça de la futura Biblioteca-Centre Cultural

Les obres d'urbanització de la plaça de la futura Biblioteca-Centre Cultural de Súria i del tram de vorera contigu del carrer Pius Macià han començat aquest setembre. Els treballs tenen com a objectiu arranjar l'entorn del nou equipament cultural i social durant els mesos previs a la seva entrada en servei.
Una plaça de 735 metres quadrats
La nova plaça tindrà una superfície aproximada de 735 metres quadrats i servirà com a espai d'accés a la futura Biblioteca-Centre Cultural i al nou estacionament del Pla de les Hortes. El disseny també busca reforçar el caràcter de l'equipament com a espai de trobada i de relació social.
El termini d'execució previst per a les obres d'urbanització de la plaça és d'uns tres mesos. El projecte té un pressupost de licitació de 239.977,68 euros, IVA inclòs.
El finançament es distribuirà entre la Generalitat, a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que assumirà el 75% del cost, i l'Ajuntament de Súria, que n'aportarà el 25%.
Ampliació i renovació de la vorera
Paral·lelament, també s'està executant la reurbanització de la vorera del carrer Pius Macià en el tram comprès entre la futura plaça de la Biblioteca-Centre Cultural i el carrer Lluís Millet.
Aquesta actuació constitueix una primera fase que, en el futur, es preveu continuar amb altres trams de vorera en direcció al carrer Ignasi Abadal i al carrer González Solesio.
El projecte contempla l'ampliació de la vorera en el tram corresponent a la Biblioteca-Centre Cultural i la renovació de les xarxes de serveis. En aquest cas, el termini d'execució previst és d'unes deu setmanes.
Les obres tenen un pressupost de licitació de 162.664,16 euros, IVA inclòs. La Generalitat hi aportarà el 49,6% del finançament a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, mentre que l'Ajuntament de Súria assumirà el 50,4% restant.