Una trentena de persones descobreix de nit els atractius del Poble Vell de Súria

Una trentena de persones va participar el passat dissabte 5 de setembre en una visita nocturna al Poble Vell i al Castell de Súria, una activitat de promoció turística que va permetre descobrir el nucli antic surienc des d'una perspectiva diferent. El recorregut va posar en valor els elements històrics i patrimonials de l'espai i va acabar amb un brindis de cava i un tast de coca.
Un recorregut pel nucli antic
La visita va començar al Portal de Cardona i va continuar pel carrer Sant Climent, la plaça Major, el Portal de Manresa, el carrer Campanar i el carrer del Vent. El grup també va passar per l'Era del Castell i el Clos del Castell abans d'entrar a l'interior del Castell. El recorregut va acabar al sobreabsis de l'Església del Roser, des d'on els participants van poder completar aquesta aproximació nocturna al patrimoni del Poble Vell.
El guiatge va anar a càrrec de la cap de l'Oficina de Turisme de Súria, Verònica Herrera, que durant la visita va destacar la voluntat de les activitats de "donar a conèixer les nostres arrels" i difondre uns valors patrimonials i històrics que, segons va remarcar, "avui en dia encara ens parlen" a través de les pedres.
La història del Poble Vell i el Castell
Al llarg del recorregut es van abordar diferents aspectes vinculats a la història de Súria. Entre els temes tractats hi havia l'origen del Poble Vell, la importància històrica de la sal, la funció del Castell i el procés de recuperació del nucli antic, iniciat en les darreres dècades del segle XX.
L'activitat va permetre, així, apropar aquests elements del patrimoni surienc als participants a través d'un recorregut que combinava la descoberta dels espais amb les explicacions sobre la seva evolució històrica.
La visita es va tancar amb un brindis de cava i un tast de coca.
Més activitats durant el cap de setmana
La visita nocturna va formar part d'un cap de setmana amb altres propostes organitzades per l'Oficina de Turisme de Súria.
Entre aquestes activitats hi havia la visita guiada Descobrint el passat: una passejada pel Castell i el Poble Vell, inclosa en el programa de l'Onze de Setembre, i el taller Lactància i retorn a la feina remunerada, vinculat a l'exposició Pit & Tip del fotògraf surienc Mario Mateo.