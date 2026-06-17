El CAE obre inscripcions per als casals d'estiu amb propostes per a totes les edats

El CAE ha obert les inscripcions per als casals i activitats d'estiu d'aquest 2026, una oferta que inclou una quinzena de propostes adreçades a infants i joves de diferents municipis del territori. La programació, organitzada per La Xarranca, combina joc, convivència, descoberta i aprenentatge amb l'objectiu d'oferir espais de lleure educatiu durant les vacances escolars.
Una aventura al voltant del món per als infants
La principal novetat dels casals infantils d'enguany és la temàtica comuna de La volta al món en 30 dies, una proposta que permetrà als participants descobrir cultures, tradicions i curiositats de diferents països a través d'activitats lúdiques i creatives.
Aquesta iniciativa es desenvoluparà durant el mes de juliol als casals de La Sèquia, Puigberenguer, Castellbell i els vinculats al Pla Educatiu d'Entorn de Manresa, als barris d'Ítaca i Sant Ignasi. També arribarà al setembre als municipis de Navàs i Sant Salvador de Guardiola.
A banda d'aquests casals, el CAE també gestionarà altres activitats infantils d'estiu a l'Escola El Boix i a la Llar d'Infants de Castellfollit del Boix.
Activitats específiques per als adolescents
L'entitat manté també una oferta pensada específicament per als joves d'entre 13 i 17 anys. Entre les propostes programades hi ha Òrbita Jove de Manresa, Pack Jove de Vacarisses, Zona 12-15 de Castellbell i el casal juvenil de Navàs.
Aquestes activitats combinen propostes lúdiques, esportives i de descoberta de l'entorn amb l'objectiu de fomentar la participació, l'autonomia personal i les experiències compartides entre els participants.
Segons destaca el CAE, aquesta línia de treball orientada als adolescents ha anat guanyant pes en els darrers anys, adaptant-se als interessos dels joves i oferint espais de relació i convivència durant el període de vacances.
Lleure educatiu per afavorir la convivència
Les activitats es desenvoluparan entre els mesos de juny, juliol i principis de setembre. Totes comptaran amb equips de monitoratge i direcció formats per professionals titulats i amb experiència en l'àmbit del lleure educatiu.
L'objectiu és garantir entorns segurs, inclusius i enriquidors, on els infants i joves puguin créixer, relacionar-se i gaudir del temps lliure en un context educatiu.
Tot i que alguns dels casals es duen a terme en col·laboració amb associacions de famílies d'alumnes (AFA) o ajuntaments, les activitats estan obertes a tots els infants i joves que compleixin els requisits d'edat, independentment del centre educatiu o municipi on estudiïn.
Una oferta consolidada al territori
Els casals i activitats d'estiu formen part de l'oferta estable que el CAE desenvolupa des de fa anys en l'àmbit del lleure educatiu. Cada estiu, centenars d'infants i joves participen en aquestes propostes, que combinen la dimensió educativa, comunitària i lúdica.
Les famílies interessades ja poden consultar tota la informació sobre els diferents casals i formalitzar les inscripcions a través del web del CAE.