La CUP acusa Junts de «victimisme» en el debat per l'atac del 8-M a la seva seu de Manresa

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha viscut aquest dijous un debat tens arran de la moció presentada per Junts per condemnar els actes vandàlics contra la seva seu durant la manifestació del 8 de març, durant la manifestació del Dia Internacional de les Dones. La proposta ha acabat prosperant amb els vots favorables del govern, Junts i el grup Nacionalista, l'oposició de la CUP-Fem Manresa i l'abstenció de Vox, però el focus polític s'ha desplaçat cap a l'enfrontament directe entre la regidora de Junts Lluïsa Tulleuda i la regidora de la CUP-Fem Manresa Gemma Boix.
La sessió ha estat marcada per acusacions creuades de "victimisme" i "mentida", especialment per part de la CUP, que ha qüestionat el relat de Junts sobre suposades amenaces generalitzades als seus regidors. El debat ha anat més enllà de la condemna dels fets per convertir-se en un xoc ideològic sobre els límits de la protesta, el paper del feminisme i la legitimitat del discurs polític.
Una moció per condemnar els fets del 8-M
La moció defensada per Tulleuda partia de la voluntat de condemnar els incidents ocorreguts durant la manifestació del Dia Internacional de les Dones, quan la seu de Junts va patir llançaments de pintura i desperfectes. En la seva intervenció, la regidora ha insistit que la iniciativa no pretenia "criminalitzar cap moviment ni cap reivindicació social", sinó marcar una línia clara contra la violència.
"Quan es llencen objectes, es trenquen vidres o s'assenyalen persones pel fet de pensar diferent, és una línia que no es pot normalitzar", ha afirmat. Tulleuda ha apel·lat a la responsabilitat institucional i ha defensat que "condemnar la violència i el vandalisme no és una opció ideològica, és una obligació democràtica".
També ha advertit del risc de banalitzar aquests fets: "Si comencem a relativitzar la violència segons qui la pateix o qui la comet, entrem en un terreny perillós". Per això, ha demanat el suport del ple com "un compromís col·lectiu amb la convivència i el respecte".
La CUP qüestiona el relat i parla de "victimització"
La resposta de la CUP-Fem Manresa ha estat contundent i ha centrat bona part del debat. Gemma Boix ha començat qüestionant alguns elements de la moció, com la inclusió d'una imatge que, segons ha dit, "no correspon als fets del 8 de març", i ha acusat Junts de "barrejar coses" per construir un relat.
Però el moment més tens ha arribat quan ha posat en dubte les afirmacions sobre amenaces als regidors de Junts: "És cert que us amenacen pel carrer, us assenyalen públicament i us insulten a tots els regidors? Perquè jo crec que això no és veritat".
Boix ha anat més enllà i ha acusat directament el grup de mentir: "Junts està mentint, està fent aquest relat completament fals només per alimentar aquest victimisme". Segons la regidora, la moció respon més a una estratègia política que no pas a una voluntat real de condemna.
En aquesta línia, la CUP ha anunciat el seu vot contrari i ha rebutjat "participar d'una campanya de victimisme" que, al seu entendre, "amaga el context polític" dels fets.
Debat sobre violència i context polític
Un dels punts clau de la intervenció de Boix ha estat la discrepància sobre la naturalesa dels fets. La CUP ha evitat qualificar-los de violència en el mateix sentit que Junts: "No etiquetarem de violència i agressió una acció que no ha posat en risc la integritat física de ningú".
Segons Boix, es tracta d'una acció contra una seu i no contra persones, i ha advertit que equiparar-ho pot "criminalitzar el moviment feminista". A més, ha contextualitzar els fets en decisions polítiques de Junts, com pactes i posicionaments recents, que segons ella han generat tensió social.
Aquest argument ha estat rebutjat per Tulleuda, que ha insistit que cap context pot justificar actes vandàlics: "S'ha parlat de motivacions i ideologia, però cap d'aquests elements no pot servir d'excusa".
L'enfrontament directe: "Esteu mentint"
El moment de màxima tensió s'ha produït en el torn de rèplica, quan Boix ha reiterat la seva acusació: "Si no és així, esteu mentint". La regidora exigia que Junts aclarís si realment tots els seus membres havien patit amenaces.
Tulleuda ha respost sense acceptar l'acusació: "És molt gratuït això que dius d'una mentida. Jo també puc dir que tu estàs mentint". La regidora de Junts ha matisat que, com a grup polític, "ens podem sentir interpel·lats" quan hi ha situacions que afecten el seu cap.
Però Boix ha insistit que això no justificava el redactat de la moció: "Acabes de dir que us sentiu interpel·lats, però no que us afecti directament. Per tant, aquest redactat és mentida".
El posicionament del govern
Des del govern municipal, la portaveu Mariona Homs, tot i expressar reserves sobre el redactat de la moció, ha reiterat la condemna dels fets, com havia fet en la declaració institucional. "Com a govern condemnem els actes que van passar", ha afirmat, recordant que ja s'havia fet en altres espais com la Junta de Portaveus. També ha ampliat la condemna a "totes les accions violentes" que afecten organitzacions i representants públics, incloent-hi les xarxes socials.
Malgrat no compartir tots els arguments de Junts, el govern ha acabat votant a favor de la moció, contribuint a la seva aprovació.
Una aprovació amb divisió política
Finalment, la moció ha tirat endavant amb el suport del govern, Junts i el grup Nacionalista. Vox s'ha abstingut, mentre que la CUP-Fem Manresa hi ha votat en contra, mantenint la seva crítica al plantejament de la proposta.
El debat, però, ha deixat en segon pla el contingut formal de la moció i ha posat de manifest una confrontació política profunda sobre el relat dels fets, els límits de la protesta i l'ús del discurs polític.