El Baxi Manresa busca fer un altre pas per seguir a l'ACB

El Baxi Manresa pot fer un pas gairebé definitiu per seguir a la Lliga Endesa si és capaç de derrotar el San Pablo Burgos (diumenge, 17.00h. DAZN). En cas de triomf, els bagencs tindrien cinc victòries de marge sobre els castellans i, a més, tindrien guanyat el bàsquet average a manca de sis jornades per acabar la fase regular. A part del conjunt burgalès, també estan immersos en la lluita per evitar el descens el Morabanc Andorra (7 victòries), Dreamland Gran Canaria (7), Casademont Saragossa (9), Hiopos Lleida (9) i Río Breogan (11).
Louis Olinde és el principal dubte per jugar contra el San Pablo Burgos. El jugador alemany pateix un altre cop els mateixos símptomes que ja va tenir setmanes enrere i ha estat alguns dies aturat. El problema pot venir d'un cop rebut durant el partit contra el Surne Bilbao el passat cap de setmana. Depenent de com Olinde passi la nit de dissabte a diumenge estarà disponible o no. Per altra banda, Retin Obasohan i Eli Brooks representen la cara i la creu. El base pateix una lesió muscular que el tindrà algunes setmanes fora de l'equip, mentre que el tot terreny belga torna a la convocatòria.
La Grada d'Animació s'ha mobilitzat de cara a un partit que pot deixar la permanència del Baxi Manresa gairebé segellada. Tot aquest moviment genera "il·lusió de ser a una ciutat de la Catalunya Central on molta gent s'implica amb el seu equip. Hi ha una sèrie de gent que són líders per construir una cosa i involucrar altre gent a viure-ho d'una forma especial. Demostren una iniciativa brutal i a nosaltres ens emociona estar en una àrea on la gent viu el bàsquet d'aquesta forma", expressa Diego Ocampo.
A les darreres setmanes, el Baxi Manresa s'ha mostrat més sòlid en defensa. El seu entrenador ho explica gràcies "a la incorporació de més jugadors. Tenint el Louis i el Dani tenim més rotació. És de molt nivell". I un segon factor és haver pogut entrenar més. De cara al cap de setmana, l'èxit passa per "fer bé coses bàsiques. El Burgos té jugadors molt bons en l'u contra u i en el rebot en atac".
Tots els números classificatoris que els darreres dies hagin pogut fer aficionats i mitjans de comunicació no els té massa en compte Ocampo. El tècnic gallec ho considera una possibilitat més però no vol pensar-hi per evitar que "ens descentrem".
El San Pablo Burgos ha ocupat durant moltes setmanes una de les dues places de descens. Porfirio Fisac va suplir Bruno Savignani el mes de gener. Amb el canvi de tècnic, l'equip castellà ha abandonat la zona vermella de la classificació però sense aconseguir en cap moment una gran ratxa de resultats que els permeti estar tranquils. Als darrer deu partits, ha guanyat quatre partits i n'ha perdut sis. Lluny del Colisseum només ha estat capaç de sumar la victòria a Granada i Las Palmas.
A la primera volta, el Baxi Manresa es va imposar al San Pablo Burgos després d'una pròrroga i un partit igualat en moltes fases. Ocampo preveu que aquest cap de setmana la situació pot ser similar.
Fisac tindrà els dubtes de Raulzinho Neto, amb molèsties físiques, i Juan Rubio, amb problemes a l'espatlla, metre que espera recuperar Max Heidegger.
Alfonso Olivares, Juan de Dios Oyón i Fabio Fernández arbitraran el partit.