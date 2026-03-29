El danès Jonas Vingegaard compleix els pronòstics i guanya la seva primera Volta Ciclista a Catalunya

La Volta Ciclista a Catalunya ha arribat al seu final amb una última etapa curta, però vibrant a Barcelona, que ha acabat de definir la classificació general després d’una setmana marcada per la duresa de la muntanya i la igualtat entre els grans favorits.
El gran vencedor de la 105a edició de la Volta a Catalunya ha estat el danès Jonas Vingegaard, que ha confirmat el seu domini gràcies a les exhibicions a les etapes d’alta muntanya i ha segellat el triomf final sense sobresalts en el circuit de Montjuïc, aconseguint la seva primera Volta a Catalunya.
El ciclista de l’equip Visma-Lease a Bike ha construït la seva victòria amb dues actuacions decisives: el triomf a la cinquena Etapa a Coll de Pal i a la penúltima etapa a Queralt, on va assentar les bases del seu triomf final a la cursa. Tot i la victòria a la classificació general, el guanyador de l'última Etapa a Barcelona ha sigut l'australià Brady Gilmore, que ha aconseguit creuar la meta amb només mitja roda de diferència respecte del sud-africà Ryan Gibbons.
En segon i tercer lloc de la classificació general han quedat el francés Lenny Martínez, que va quedar tercer a la cinquena etapa a Coll de Pal, i l'alemany Florian Lipowitz, que va aconseguir el tercer lloc a la sisena Etapa de la Volta, per darrere de Martínez.
Per darrere, el belga Remco Evenepoel, que va començar la cursa com un dels favorits i com el principal rival de Vingengaard, aquesta vegada no ha pujat al podi general de la Volta Ciclista a Catalunya, perquè ha quedat en cinquè lloc, a 2 minuts i 13 segons del danès. L’etapa final a Barcelona, amb el clàssic circuit de Montjuïc, ha posat el punt final a una edició que ha combinat espectacle i exigència, consolidant un any més la Volta com una de les cites més importants del calendari ciclista internacional.