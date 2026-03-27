27 de març de 2026

El Berguedà posa a prova els ciclistes de la Volta: l'etapa més dura amb el Coll de Pradell

La sisena ronda del circuit és d'alta muntanya i té quatre ports puntuables que deixaran imatges de patiment

  • El danès Cort Magnus Nielsen s'ha imposat en la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. -

Publicat el 27 de març de 2026 a les 08:24

Etapa 6: Berga-Queralt. Grans ascensos, patiment i espectacle assegurat. I també talls i afectacions a la mobilitat. És el menú de la Volta a Catalunya 2026 d'aquest dissabte, que se celebra al Berguedà. Es tracta d'una etapa de muntanya molt exigent, amb l'imponent Coll de Pradell com a sostre, tot i que hi haurà tres ascensos més.

Són els del Coll de la Batallola, Sant Isidre i el Santuari de Queralt que, amb el Coll de Pradell, sumen més de 5.200 metres de desnivell. S'espera una etapa trepidant que pot decidir el títol i, a continuació, a Nació t'oferim tota la informació prèvia que necessites.

Horari: quan comença l'Etapa 6 de la Volta

La sortida de la sisena etapa de la Volta està prevista per a les 14.55 hores d'aquest dissabte. Així, convé reservar la primera part de la tarda.

Recorregut: de Berga a Queralt amb 5.000 metres de desnivell

La sisena etapa de la Volta 2026 surt de Berga i recorrerà tres pics fins a arribar al Santuari de Queralt, que també es troba a 1.115 d'altura. Després de passar per Puig-Reig, Sant Maria de Merlès i Borredà, els ciclistes arribaran al Coll de la Batallola, a 1.195 metres d'altura. Després, passaran per La Pobla de Lillet fins arribar als pics de Vallcebre (1.110m) i el Coll de Pradell (1.720m), abans d'enfilar cap a la Collada de Sant Isidre (1.105m) i acabar a Queralt.

Afectacions al trànsit: la C-16, condemnada

Dissabte, els corredors arrencaran de Berga per recórrer 158,2 quilòmetres i arribar fins al santuari de Queralt. Aquestes són les afectacions al trànsit:

  • Tall de la sortida (punt quilomètric 97) de la C‑16 sentit Barcelona
  • Tall de la sortida (punt quilomètric 96,5) de la C‑16 sentit nord
  • Tall de la sortida (punt quilomètric 95) de la C‑16 sentit Barcelona
  • Tall de la sortida (punt quilomètric 90) de la C‑16 sentit Barcelona
  • Tall de la sortida (punt quilomètric 86) de la C‑16 sentit nord
  • Tall de la sortida (punt quilomètric 83) de la C‑16 sentit Barcelona

