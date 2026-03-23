Arrenca la Volta Ciclista a Catalunya: l'alt de Sant Hilari, el primer escull de Vingegaard i companyia

El ciclisme mundial es troba aquest dilluns a les comarques gironines amb la primera de les set etapes de la Volta a Catalunya 2026. Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel, amb el permís de Joao Almeida i Tom Pidcock, parteixen com els principals favorits per agafar el relleu del vigent campió, Primož Roglič, que no defensarà el títol.
El campionat arrenca amb una etapa considerada plana tot i l'Alt de Sant Hilari, de primera categoria, amb un ascens de 765 metres que permetrà comprovar com arriben els ciclistes. No és, però, l'única etapa que se celebra a la demarcació de Girona, ja que la segona recorrerà el camí que separa Figueres de Banyoles, abans de marxar cap a la Costa Daurada.
Horari: quan comença l'Etapa 1 de la Volta
La sortida de la primera etapa de la Volta està prevista per a les 11.40 hores d'aquest dilluns, mentre que l'arribada serà cap a les 16 hores. Entremig, els aficionats al ciclisme podran gaudir de més de sis hores del més alt nivell de l'esport.
Recorregut: sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols
L'Etapa 1 comença i acaba a Sant Feliu de Guíxols. El recorregut passa per: Alt de Romanyà, Salt, Alt de Sant Hilari, Arbúcies, Hostalric, Llagostera i Tossa de Mar. A continuació, pots consultar-lo de manera detallada.
Afectacions al trànsit: de la C-31 a l'AP-7
Aquestes són les afectacions al trànsit:
- Tall dels dos accessos de la C-31 al punt quilomètric 310 cap a la C‑65
- Tall dels tres accessos de l'N‑II cap a la C‑65
- Tall de la sortida 64 Girona Sud (sortida 7) de l’AP‑7 en ambdós sentits
- Activació de panell mòbil a la C‑25 (sortida 209) i a l’AP‑7 (sortida 95)