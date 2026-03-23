Arrenca la Volta Ciclista a Catalunya: l'alt de Sant Hilari, el primer escull de Vingegaard i companyia

La competició comença aquest dilluns amb una primera etapa amb inici i final a Sant Feliu de Guíxols

  • La volta a Catalunya en una imatge d'arxiu. -

Publicat el 23 de març de 2026 a les 09:11
Actualitzat el 23 de març de 2026 a les 09:20

El ciclisme mundial es troba aquest dilluns a les comarques gironines amb la primera de les set etapes de la Volta a Catalunya 2026Jonas VingegaardRemco Evenepoel, amb el permís de Joao AlmeidaTom Pidcock, parteixen com els principals favorits per agafar el relleu del vigent campió, Primož Roglič, que no defensarà el títol.

El campionat arrenca amb una etapa considerada plana tot i l'Alt de Sant Hilari, de primera categoria, amb un ascens de 765 metres que permetrà comprovar com arriben els ciclistes. No és, però, l'única etapa que se celebra a la demarcació de Girona, ja que la segona recorrerà el camí que separa Figueres de Banyoles, abans de marxar cap a la Costa Daurada.

Horari: quan comença l'Etapa 1 de la Volta

La sortida de la primera etapa de la Volta està prevista per a les 11.40 hores d'aquest dilluns, mentre que l'arribada serà cap a les 16 hores. Entremig, els aficionats al ciclisme podran gaudir de més de sis hores del més alt nivell de l'esport.

Recorregut: sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols

L'Etapa 1 comença i acaba a Sant Feliu de Guíxols. El recorregut passa per: Alt de Romanyà, Salt, Alt de Sant Hilari, Arbúcies, Hostalric, Llagostera i Tossa de Mar. A continuació, pots consultar-lo de manera detallada.

  • El recorregut de l`Etapa 1 de la Volta a Catalunya 2026

Afectacions al trànsit: de la C-31 a l'AP-7

Aquestes són les afectacions al trànsit:

  • Tall dels dos accessos de la C-31 al punt quilomètric 310 cap a la C‑65
  • Tall dels tres accessos de l'N‑II cap a la C‑65
  • Tall de la sortida 64 Girona Sud (sortida 7) de l’AP‑7 en ambdós sentits
  • Activació de panell mòbil a la C‑25 (sortida 209) i a l’AP‑7 (sortida 95)

Et pot interessar