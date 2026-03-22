El Barça té gana i ànima de campió. Després del festival de gols de dimecres contra el Newcastle (7-2), els homes de Hansi Flick continuen en dinàmica ascendent i, tot i jugar en un horari que convida més a dinar que no pas a veure futbol (14 hores del migdia), no han perdonat. Els blaugrana han acabat patint de valent, però han fet els deures i han derrotat al Rayo Vallecano (1-0), amb un triomf que permet als culers conservar el ple de victòries com a local a la Lliga (15 victòries en 15 partits). Els tres punts mantenen al Barça líder, amb set de marge davant del Reial Madrid, que juga aquest diumenge a les 21 hores contra l'Atlètic de Madrid.
Flick ha donat continuïtat a l'onze del partit de tornada contra el Newcastle, amb l'únic canvi d'Araujo per Eric Garcia, que arrossega molèsties. De fet, l'uruguaià ha estat l'encarregat de marcar l'únic gol del partit (min. 24), rematant a la sortida d'un córner que João Cancelo ha servit des del costat esquerre. Gol per estar tranquils, després de l'ensurt als minuts inicials que ha obligat Joan Garcia a lluir-se sota pals. Minuts abans, Raphinha ha tingut fins a tres ocasions per fer el primer, però el travesser, Augusto Batalla i el desencert del brasiler ho han evitat.
Amb l'avantatge al marcador, el Barça ha abaixat el ritme del partit amb possessions més llargues, davant un Rayo que ha mantingut el seu plantejament inicial, cedint el domini als blaugrana i intentat estirar-se amb alguna transició puntual sense èxit. Pedri i Lamine Yamal han estat les notes més melòdiques de l'equip, encenent al Spotify Camp Nou amb passades i controls només a l'abast dels escollits.
La segona part ha començat amb un canvi al Barça: Ferran Torres ha entrat en el lloc de Robert Lewandowski, que ha estat desconnectat del joc blaugrana durant els primers 45 minuts (només ha completat cinc passades). Després d'uns primers 15 minuts de domini culer, però sense ocasions destacables, Hansi Flick ha decidit tornar a agitar la banqueta, fent entrar Dani Olmo i Marc Casadó en el lloc de Fermín i Marc Bernal.
Un gran Joan Garcia evita l'empat
Després d'una doble ocasió del Rayo Vallecano (min. 60 i min. 62) que ha obligat a Joan Garcia ha fet dues aturades de molt de mèrit, en especial la segona, el Barça tornat a alentir el tempo del partit. De fet, el ritme ha estat tan baix que el protagonisme se l'ha endut algú del públic que, al minut 74, ha imitat el xiulet de l'àrbitre des de la grada. L'incident, que no ha escalat, ha fet activar un protocol d'avís que ha tingut el partit aturat durant gairebé dos minuts.
Al 80 de partit, Flick ha fet entrar Rashford en el lloc de Lamine Yamal, que no ha pogut tenir massa protagonisme a la segona meitat. El Rayo ha pujat dues marxes i, davant la passivitat del Barça, ha començat a generar ocasions. Pacha Espino ha tingut un mà a mà que ha enviat als núvols (min. 80), i De Frutos ha obligat Joan Garcia a tornar a fer una intervenció de mèrit (min. 88). Flick ha esgotat els canvis abans de l'afegit, quan ha canviat Cancelo per Xavi Espart.
El Barça ha patit, però ha guanyat. Gràcies, en gran part, a l'actuació extraordinària de Joan Garcia (quatre aturades), que ha mantingut la porteria a zero tot i les clares ocasions del Rayo. Els blaugrana, que han firmat una segona part per oblidar, marxen a l'aturada de seleccions amb la primera posició a la Lliga consolidada, amb set punts de marge davant el Reial Madrid, que té un partit menys, el derbi d'aquest diumenge a les 21 hores contra l'Atlètic de Madrid.