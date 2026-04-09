Catalunya impulsa protocols a les empreses per anticipar-se a episodis climàtics extrems

Catalunya vol evitar que episodis de pluges torrencials com els viscuts recentment a les Terres de l'Ebre agafin desprevingut el món laboral. El Govern, sindicats i patronals han acordat un document que promou que les empreses incorporin plans d'emergència amb protocols clars per actuar davant inundacions i fenòmens meteorològics extrems.
L'acta s'emmarca en un moment marcat per episodis extrems que han posat en evidència els límits dels protocols actuals. D'una banda, els xàfecs de l'Ebre han deixat registres de precipitació excepcionals i incidències en mobilitat i activitat econòmica. De l'altra, la memòria de la dana que va afectar el País Valencià, amb centenars de víctimes mortals i greus danys materials, continua molt present i ha accelerat mesures com el permís climàtic retribuït de quatre dies.
Les noves orientacions arriben en un context de precipitacions de rècord al sud del país que han tornat a evidenciar la vulnerabilitat de determinades zones i activitats. Els meteoròlegs han apuntat que aquests aiguats no responen a una dana clàssica, fet que reforça la idea que els episodis extrems són cada cop més difícils de preveure i gestionar.
El document, que es farà servir com a referència en la negociació de convenis col·lectius, inclou mesures com aturar la mobilitat dels treballadors en cas d'avís, situar-los en llocs segurs dins les instal·lacions, impedir l'accés a espais subterranis com pàrquings o magatzems i retirar objectes de l'exterior que puguin ser arrossegats per l'aigua.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha defensat que el text busca evitar situacions d'estrès i incertesa quan es produeixen fenòmens climàtics extrems i ha remarcat que neix amb una voluntat clara de compliment. Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha subratllat la necessitat de garantir seguretat jurídica i una millor coordinació amb les autoritats.
Coordinació amb Protecció Civil i avisos oficials
Les corporacions hauran de tenir en compte els avisos de risc emesos per organismes com el Meteocat, l'AEMET, l'Agència Catalana de l'Aigua i ha activat els seus plans d'emergència seguint les indicacions de Protecció Civil. També es recomana limitar l'ús del mòbil per evitar la saturació de la xarxa i, si cal, tallar els subministraments com la llum.
L'acta posa un èmfasi especial en la prevenció. Les empreses hauran de formar els treballadors, fer simulacres i identificar quins llocs i perfils estan més exposats a aquests riscos. També es planteja adaptar els espais de treball, prioritzant plantes elevades i zones no inundables, així com mantenir en bon estat desguassos i canalons.
Els riscos després de la tempesta
Un cop passat l'episodi, les orientacions estableixen que no s'ha de reprendre l'activitat fins que Protecció Civil ho autoritzi. A més, alerten de riscos com la presència d'aigües contaminades, cables elèctrics caiguts o maquinària en tensió, i recomanen inspeccions prèvies abans de tornar a la normalitat. El pla també inclou protocols per a treballadors que operen en solitari o en entorns aïllats i obliga a definir rols clars dins l'empresa en cas d'emergència, com responsables d'intervenció o equips de primers auxilis. Així mateix, s'hauran d'establir sistemes d'alarma i vies d'evacuació segures, tenint en compte les persones vulnerables.
Amb aquestes mesures, Catalunya intenta integrar el risc climàtic en la gestió quotidiana dels consorcis. Els aiguats a les Terres de l'Ebre han estat un avís recent. El repte ara és que aquesta experiència es tradueixi en protocols reals i efectius dins els centres de treball.