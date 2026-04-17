Catalunya impulsa dos projectes internacionals sobre calor extrema i gestió forestal sostenible

La Generalitat impulsarà dos nous projectes com a respost davant la calor extrema, que afecta la salut, els ecosistemes naturals i els cultius agrícoles. La directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Sonsoles Letang, ho ha explicat a la trobada anual del Partenariat Mediterrani d'Acció Climàtica (MCAP), que se celebra a Los Angeles. El Govern també promourà la gestió forestal sostenible, a través de crèdits climàtics forestals, una eina per canalitzar recursos privats cap a objectius climàtics compartits. Per dur a terme ambdós projectes, l'executiu català invertirà 300.000 euros, procedents del Fons Climàtic del Govern.
A banda, Letang ha explicat que Catalunya ja participa activament en tres iniciatives en el marc de l’MCAP. Per una banda, està involucrada en un projecte que es desenvolupa als Aiguamolls de l’Empordà, i que se centra a millorar la resiliència dels espais humits i dels entorns fluvials davant l’impacte del canvi climàtic, posant especial èmfasi en la sequera, la qualitat de l’aigua i la intrusió salina. Hi participa conjuntament amb Sud-àfrica i la Grècia Central,
Catalunya, per altra banda, està liderant un estudi, conjuntament amb Califòrnia, sobre l’impacte del canvi climàtic en la biodiversitat de les bios regions mediterrànies. El projecte analitza els efectes del canvi climàtic sobre els sistemes naturals i la societat, com ara els desplaçaments d’espècies, els canvis hidrològics o la pèrdua de creixement dels ecosistemes. Per acabar, també treballa en la prevenció dels grans incendis forestals i compta amb la participació de Catalunya, Califòrnia, Sud-àfrica i Nova Gal·les del Sud (Austràlia), amb l’objectiu de dissenyar un sistema d’informació compartit per millorar la planificació i la gestió integrada del foc en ecosistemes mediterranis.
Catalunya i Califòrnia, de la mà
Catalunya i Califòrnia, en el marc de la trobada a Los Angeles, han mantingut una reunió bilateral per abordar els reptes immediats de l’MCAP, que impliquen posicionar l’aliança de bio regions mediterrànies en l’agenda global. Entre les qüestions tractades hi ha la voluntat de millorar l’estatus de l’MCAP com a interlocutor global davant d’institucions multilaterals com les Nacions Unides o la Unió Europea, l’elaboració d’una estratègia climàtica i de biodiversitat compartida per tots els membres i la necessitat d’atraure noves vies de finançament que permetin augmentar l’impacte global del partenariat.