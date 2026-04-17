Les rieres del Maresme són «una bomba de rellotgeria»

L'estat de les rieres del Maresme "amenaça" 104.947 persones en cas d'inundació, segons un estudi del Consell Comarcal del Maresme (CCM). L'anàlisi també recull que, unes possibles inundacions, suposarien un impacte econòmic de 3.414 milions d'euros en el conjunt de les 65 rieres analitzades. Per intentar pal·liar aquesta situació, el CCM ha definit el Pla Director d'actuacions per a la gestió integrada de les rieres del Maresme fixa l'horitzó 2050, basat en una estratègia a llarg termini, però prioritzant les intervencions més immediates, d'acord amb el nivell de risc d'inundabilitat i impacte socioeconòmic associat a cada cas.
En aquest sentit, les dades recollides en el Pla Director assenyalen que les rieres que s'han analitzat sumen un total de 254 quilòmetres, dels quals gairebé la meitat, 121,9, transiten per zona urbana. La consellera de Medi Natural del CCM, Marta Gómez, ha explicat que les rieres de la comarca parteixen també d'un "problema hidrogeomorfologia" de base, que s'ha vist agreujat pels "zero manteniments" al llarg dels anys i el canvi climàtic.
Els experts avisen que l'acumulació de sediments o vegetació invasora a les rieres "redueix la capacitat d'evacuació de cabals en episodis extrems" i "eleva el risc de desbordament i inundació". A banda, s'han comptabilitzat 380 Punts Singulars Estructurals (PSE), que són el seguit d'infraestructures que travessen transversalment les rieres, especialment en trama urbana, com ponts, viaductes o passos soterrats.
285 àrees amb risc potencial
Al llarg de les 65 rieres analitzades, l'estudi conclou que hi ha 285 punts classificats com a Àrees amb Risc Potencial Significatiu d'Inundació: "Són una bomba de rellotgeria", sentencia Gómez. La responsable comarcal de Medi Natural detalla que es combinen actuacions "de ciment" a les infraestructures i tasques de renaturalització per prevenir riscos.
D'entre les 65 rieres analitzades, el Pla defineix que les actuacions prioritàries s'han d'abordar a les rieres d'Arenys, el Rec Viver, la riera d'en Cintet, la riera de Cabrils, la riera de Premià, la riera de Palafolls, la riera d'Argentona, la riera de Sant Domènec, la riera de Santa Susanna i la riera de Calella. Gómez defensa que aquest ordre d'intervenció vol donar "seguretat tècnica i jurídica" a les administracions per a la presa de decisions, ja que totes les rieres s'han estudiat de la mateixa manera, en el mateix moment i amb els mateixos criteris per ponderar el risc.