Centenars de ciclistes surten als carrers de Barcelona per reclamar «més seguretat» per moure's amb bici

Prop de 500 ciclistes han participat aquest diumenge al migdia en la cinquena edició de la Kidical Mass a Barcelona per reclamar una ciutat “més amable” amb la bicicleta i adaptada a totes les edats. La marxa ha sortit de la plaça del Doctor Letamendi, a l’Eixample, i ha arribat fins a les Glòries després d’un recorregut d’uns set quilòmetres, amb un ambient familiar, però reivindicatiu, i que ha posat el focus en el dret dels infants a desplaçar-se en bicicleta de manera “segura, autònoma i quotidiana”.
Els ciclistes han denunciat que la xarxa actual de carrils bici és insuficient o presenta mancances importants: “Volem una ciutat pedalable, sobretot per a la canalla”, ha afirmat Marta Casar, del Bicicleta Club de Catalunya (BCC). La mateixa Casar ha criticat, també, que molts carrils són estrets o estan mal protegits, a banda d'advertir que sovint els ciclistes han de compartir espai amb vehicles motoritzats en carrers limitats a 30 km/h, fet que fa que molta gent "no se senti còmoda, especialment els nens i nenes”, ha afegit.
Des de l’organització també han defensat una infraestructura que tingui en compte totes les tipologies de bicicleta, incloses les adaptades, amb l’objectiu d'aconseguir que moure’s en bici per Barcelona sigui una opció accessible i segura per a tothom: “Pedalar hauria de ser una manera fàcil i òbvia de desplaçar-se per la ciutat”, ha apuntat Casar, que ha insistit en la necessitat de carrils ben connectats, senyalitzats i segregats del trànsit.
Entorns escolars segurs
Una altra de les reivindicacions clau és ampliar els aparcaments de bicicletes, especialment al voltant dels centres educatius, ja que les entitats alerten que sense infraestructures segures, molts infants no poden anar en bici a l’escola. El missatge és clar: garantir que els infants puguin desplaçar-se en bicicleta de manera segura, autònoma i quotidiana.
En aquest sentit, la mobilització defensa un model urbà que prioritzi les persones i redueixi la dependència del vehicle privat, especialment en entorns escolars. Així ho defensa Casar, que ha assegurat que “si els nens no poden fer el trajecte amb seguretat, no el faran”, a banda de demanar que es redueixi la presència de vehicles als voltants dels col·legis.
La Kidical Mass, una iniciativa en auge
La Kidical Mass és una iniciativa nascuda el 2008 a Oregon (Estats Units) que defensa el dret dels infants a moure’s en bicicleta sense risc. A Barcelona, s'ha consolidat en pocs anys com una de les principals mobilitzacions ciclistes, després de la seva primera edició l'any 2022 amb més de 2.000 participants. Tot i la davallada de participants d’enguany, la mobilització manté viva la reivindicació d’una ciutat més segura i accessible per a la bicicleta i la clara voluntat de transformar la ciutat des de la mirada dels més petits.