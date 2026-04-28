Les ZBE de l'àrea de Barcelona s'enduriran el 2028

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat inicialment el pla de mobilitat per al període 2025-2030. En el document, que ara es posarà a informació pública, es referma la voluntat d'endurir les zones de baixes emissions (ZBE) d'aquí a un any i mig. De fet, tal com indica el pla de qualitat de l'aire de la Generalitat, a partir de l'1 de gener de 2028 es vetarà la presència dels vehicles amb etiqueta groga a l'interior de les ciutats, una possibilitat -que acumula molts retards- que contrasta amb la realitat actual: molts municipis han aprovat ZBE amb moratòries i excepcions.
Ampliar la xarxa de bicicleta pública
El document, que han validat tots els partits excepte el PP (abstenció) i Vox (a favor), calcula una inversió de fins a 22.000 milions d'euros per complir els objectius. En aquest sentit, un dels eixos centrals és l’impuls de la bicicleta com a mode de transport quotidià.
El pla preveu ampliar el servei de bicicleta pública metropolitana AMBici i estendre la xarxa pedalable a cinc municipis del Vallès, la zona nord del Baix Llobregat i una petita part del Maresme.
- Tiana (Maresme)
- Montgat (Maresme)
- Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
- Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
- Badia del Vallès (Vallès Occidental)
- Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
- Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
- Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
- Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
- Cervelló (Baix Llobregat)
- Pallejà (Baix Llobregat)
Tot plegat, amb la futura integració amb el Bicing de Barcelona com un dels reptes pendents. De fet, el sistema metropolità acaba la concessió el 2028 i dos anys després ho fa el de la capital catalana. De moment, no hi ha acord ni possible data per posar fi a l'anomalia de dos sistemes que ofereixen el mateix servei i que, en alguns punts, obliguen a fer “transbord” de bicicleta.
Aposta per les ZBE
En paral·lel, el document aposta per reforçar les zones de baixes emissions (ZBE), ajudant els municipis a desplegar-les o ampliar-les d’acord amb la normativa vigent, que estipula que a partir del 2028 els municipis de més de 50.000 habitants hauran de restringir els vehicles amb etiqueta groga.
En aquest sentit, l’AMB veu amb bons ulls el calendari marcat per la Generalitat i es posiciona com una institució amb capacitat de coordinar i donar suport tècnic als ajuntaments per definir criteris comuns d’accés, senyalització i sistemes de control, així com avançar en la integració tecnològica dels sistemes de vigilància i sanció.
En què consisteix l'etiqueta groga?
Els vehicles amb etiqueta B (groga) està previst que, a partir de l'1 de gener de 2028, no pugui entrar a les ZBE. De fet, el pla de qualitat de l'aire assenyala que des d'enguany tindrien restringit l'accés si es decretés un episodi d'alta contaminació, un fet absolutament improbable. En aquest sentit, és una circumstància que no es produeix des del 2015.
Ara bé, quins vehicles tenen etiqueta groga?
- Turismes i furgonetes de gasolina: matriculats entre el gener del 2001 i el desembre del 2005 (compleixen la norma Euro 3)
- Turismes i furgonetes dièsel: matriculats entre el gener del 2006 i el desembre del 2013 (compleixen les normes Euro 4 o 5)
- Vehicles de més de 8 places i transport de mercaderies: matriculats a partir del 2006
A Barcelona, ara ja només representen un 12%. En el cas dels cotxes suposen un 13,7%, una xifra que queda molt lluny de la suma entre etiqueta 0 i ECO, que l'any passat s'enfilava fins al 38%.