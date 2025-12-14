Pedalar a l'àrea metropolitana: nou impuls perquè moure's en bici sigui més fàcil

La bicicleta continua guanyant pes com a mitjà de transport sostenible a la metròpolis de Barcelona. Per afavorir que cada vegada més ciutadans l’incorporin als seus desplaçaments quotidians, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) acaba d’impulsar un conjunt de mesures que combinen inversió en infraestructures, millores en els serveis existents i suport directe a empreses i ajuntaments. Repassem què s’ha activat, quins objectius té i com pot impactar en la mobilitat metropolitana dels propers anys.
L’octubre del 2025, l’AMB va aprovar dues noves convocatòries de subvencions que sumen 3,38 milions d’euros i que es dirigeixen als ajuntaments metropolitans. L’objectiu és avançar en dos fronts que sovint van junts: la construcció de nous carrils bici i la millora d’itineraris a peu, sobretot a l’entorn del transport públic. D’aquesta dotació, 2,38 milions es destinen exclusivament a projectar i executar trams de carril bici que contribueixin a completar la Bicivia, mentre que el milió restant es concentra en actuacions urbanes que facilitin la mobilitat dels vianants i reforcin la connexió amb estacions de tren, metro o bus.
Bicivia: una xarxa que segueix creixent
La Bicivia és la gran estructura pedalable de la metròpolis, un entramat de més de 550 quilòmetres previstos que connecta els municipis mitjançant nou eixos principals. Quatre recorren el territori de nord a sud seguint els corredors fluvials del Llobregat i del Besòs, i els altres cinc travessen la metròpolis horitzontalment, majoritàriament per la façana costanera i el corredor del Vallès. Amb un 67% de la xarxa ja construïda, cada nova subvenció acosta el projecte al seu objectiu final: garantir connexions directes entre municipis, facilitar l’accés als grans intercanviadors i millorar la seguretat en els trams més utilitzats.
“Aquesta nova convocatòria permetrà continuar completant els trams pendents de la xarxa Bicivia, per facilitar i promoure una mobilitat còmoda i segura en bicicleta, tant dins del municipi com entre diferents localitats. També és clau connectar els grans intercanviadors de transport públic, els polígons d’activitat econòmica i els grans centres generadors de mobilitat. D’altra banda, també hem de garantir la seguretat i la comoditat del vianant”, exposa la consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l’AMB, Elisabet Latorre.
Aquest esforç s’afegeix a convocatòries anteriors, activades els anys 2021, 2016 i 2017, que van permetre crear 48 quilòmetres de vies pedalables i mobilitzar prop de 10 milions d’euros entre l’AMB i els municipis. La línia de continuïtat és clara: avançar en els trams que resulten clau per a la mobilitat quotidiana i oferir una xarxa segura, intuïtiva i eficient, tant per a desplaçaments interns dins de cada municipi com per als moviments interurbans.
AMBici amplia horaris i creix amb força
Un dels serveis que més ha contribuït a l’expansió de la mobilitat pedalable és l’AMBici, la bicicleta pública metropolitana. Des de l’agost del 2025, el servei opera amb un horari ampliat: funciona de les cinc del matí fins a les dues de la matinada, cada dia de l’any. L’ampliació respon a una realitat detectada entre els usuaris: la franja nocturna té avui més demanda que algunes primeres hores del dia i molts ciutadans demanaven una cobertura més àmplia en caps de setmana i festius.
També s’ha incorporat una nova tarifa per dies, pensada per a visitants o usuaris esporàdics, amb tres modalitats de vigència d’un, dos o tres dies (tarifa respectiva de 5, 9 i 12 euros) i que permeten viatges il·limitats de fins a mitja hora. Amb aquest nou abonament, l’AMB ofereix la possibilitat de captar un nou perfil d’usuaris, els esporàdics, als quals l’abonament AMBici no surt a compte econòmicament.
El servei disposa actualment de 2.600 bicicletes i 236 estacions repartides per quinze municipis: Badalona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. El creixement d’usuaris ha estat notable: aquest 2025 supera les 22.500 persones actives i es preveu arribar als dos milions de desplaçaments anuals després d’un 2024 que ja havia registrat més d’1,6 milions de viatges. El desplegament ha estat possible gràcies al finançament dels fons Next Generation EU, que han permès consolidar la tecnologia i ampliar la cobertura territorial.
Bicibox: aparcaments segurs i intermodalitat reforçada
El servei Bicibox, destinat a oferir aparcaments segurs per a bicicletes i patinets, també viu un moment d’expansió. El 2024 va registrar més de 382.000 usos i actualment està implantat en 31 municipis, amb més de 200 mòduls al carrer, onze aparcaments de gran capacitat i més de 3.000 places operatives. La seva utilització creix mes rere mes i supera els 40.000 usos mensuals, cosa que confirma la necessitat d’oferir espais protegits i vigilats.
Té com a objectiu l’aparcament segur de bicicletes i patinets. Tot plegat, per fomentar la intermodalitat i els desplaçaments sostenibles a la metròpolis de Barcelona. “És molt important fomentar la intermodalitat bicicleta-transport públic i és un repte clau per nosaltres”, explica la consellera de Mobilitat Sostenible de l’AMB, Elisabet Latorre. “És la manera d’avançar per convertir la bicicleta en un autèntic mitjà de transport quotidià i fer que més ciutadans la vegin com una alternativa”, afegeix.
La seva utilitat és especialment rellevant en un context en què l’ús de patinets i altres vehicles de mobilitat personal es manté prohibit al transport públic. Els aparcaments Bicibox proporcionen una alternativa pràctica per deixar-hi el vehicle abans d’accedir a trens o autobusos i mantenir així la intermodalitat. En aquests moments, l’AMB té en execució cinc nous aparcaments de gran capacitat, situats en punts estratègics de mobilitat, per absorbir l’augment de la demanda i continuar millorant la connexió amb la xarxa metropolitana.
Biciempresa: la bicicleta també entra a la feina
La promoció de la bicicleta no se centra només en l’ús personal. Amb el programa Biciempresa, l’AMB avança en la mobilitat laboral sostenible. Aquest 2025 s’ha activat la tercera convocatòria del programa, dotada amb cinquanta mil euros i destinada a empreses, professionals i centres de treball de la metròpolis. La iniciativa ofereix la cessió temporal, fins a un màxim de sis mesos, de bicicletes elèctriques o mecàniques perquè els treballadors puguin fer desplaçaments laborals de manera sostenible.
Cada beneficiari pot sol·licitar fins a cinc bicicletes i, com a novetat, un cop finalitzat el període de cessió, els usuaris poden optar al dret de compra del vehicle. La convocatòria d’enguany va finalitzar el 31 d’octubre i s’integra en les línies d’acció que busquen consolidar la bicicleta com una alternativa real també en els moviments vinculats a la feina.