El Govern ha aprovat aquest dimarts un fons extraordinari de 100 milions d'euros per fer obres de millora a escoles, tal com ha avançat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a les xarxes socials. Aquest fons està inclòs en el Decret llei 3/2026, que recull mesures urgents durant la pròrroga pressupostària. En concret, i de la mà dels ajuntaments, s'actuarà en 723 municipis per garantir "escoles més còmodes, més segures i més adaptades als nens i nenes". Amb aquest fons extraordinari que s'aprovarà en el Consell Executiu -on torna la consellera Niubó després de dos mesos de baixa per malaltia-, el Govern multiplica per quatre la inversió prevista per a escoles i instituts del país respecte a les dades de l'última dècada.
Segons les xifres facilitades pel Departament d'Educació i Formació Professional, durant el 2016, sota la presidència de Carles Puigdemont, la inversió en centres educatius va ser de 65 milions d'euros. Ara, deu anys després, l'executiu català planteja una inversió de 258 milions d'euros per millorar els centres educatius del país. Illa ha explicat que moltes escoles porten "dues dècades sense les inversions necessàries" i més d'una quarta part es van construir abans del 1960.
La inversió prevista per als centres educatius d'aquest 2026 també és significativament superior a la de l'any anterior, quan es va situar en 116 milions. Aquesta és la mateixa que es va fer per part de l'anterior equip de Govern els anys 2023 i 2024. Ara, doncs, l'executiu de Salvador Illa vol duplicar -com a mínim- la inversió efectuada fins ara en centres educatius per actualitzar i reformar-los.
Com funciona el fons de 100 milions?
Aquest fons extraordinari que ha aprovat el Govern va dirigit a tots els centres de primària i instituts-escola del país que siguin susceptibles a rebre subvenció per fer obres de millora, rehabilitar o reformar instal·lacions, els quals estiguin construïts abans de 2007 i no siguin propietat d'Infraestructures de la Generalitat. És a dir, hi poden accedir un total de 1.112 centres educatius a tot Catalunya: "Això no significa que tots aquests centres necessitin rehabilitacions o reformes, ja que és possible que els Ajuntaments ja hagin fet inversions i els hagin adequat durant els darrers anys", remarquen des de la conselleria d'Educació.
Tenint en compte aquests criteris, són els propis ajuntaments els quals decidiran quins centres necessiten rebre aquestes inversions per a dur a terme obres de millora. A Terrassa, per exemple, hi ha més d'una trentena de centres susceptibles a rebre més de tres milions d'euros d'aquesta subvenció. El mateix passa a l'Hospitalet, on es podria actuar en 28 centres, o a Sabadell, en 27.