La llei de la CUP sobre el català a l'escola no es debatrà al Parlament gràcies als vots en contra del PSC, el PP i Vox. Així ho ha anunciat la diputada Laure Vega en roda de premsa des de la cambra catalana, des d'on ha lamentat que els socialistes vetin la seva norma mentre que donen suport a una altra que "ni serveix per garantir l'aprenentatge real del català ni per esquivar les sentències judicials". Pels cupaires, es demostra el "tarannà poc dialogant" del Govern amb la comunitat educativa: "Es fan els sords quan el món educatiu proposa vies per defensar el català", ha dit Vega. Els anticapitalistes han demanat la compareixença de Salvador Illa perquè expliqui quina resposta donarà a la sentència del TSJC, però critiquen que mentrestant veti debats parlamentaris. La CUP volia tornar a presentar la seva proposició de llei sobre la regulació d'usos lingüístics als projectes educatius de centre, que va registrar el juliol passat, com a via per "protegir" el català dels "embats judicials", però la junta de portaveus ho ha tombat. Informa Lluís Girona.\r\n