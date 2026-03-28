Identifiquen i agredeixen a la presó al pare del nadó maltractat

El pare que hauria maltractat i agredit sexualment el seu nadó a Barcelona ha estat identificat i agredit a la presó de Brians 1. Una setmana després d’haver ingressat a presó preventiva sense fiança, la direcció del mòdul penitenciari de Sant Esteve Sesrovires ha decidit traslladar al pare per garantir-ne la seguretat.
Després de ser atès a la infermeria dijous passat, després de l’incident, el pres ha estat transferit a un altre mòdul, en el qual compartirà espais comuns amb uns altres quatre interns, de confiança absoluta i que es dediquen a acomplir tasques i acompanyaments al mòdul d’ingressos per als nouvinguts a la presó. La mare, en presó sense fiança, també roman aïllada de la resta de recluses per prevenir incidents.
La direcció de Brians ja es va plantejar aplicar-li aquestes mesures que garantissin la seva seguretat des d’un primer moment, però com que implicaven importants restriccions en el dia a dia, l’individu les va rebutjar i els funcionaris van confiar que passaria desapercebut. La resta de reclusos del seu mòdul, el cinc, on sempre traslladen els preventius acusats de delictes sexuals, el van acabar identificant, assenyalant i un grup de presos el va agredir. Les lesions es van limitar a forts cops.
Tot i que l’home va mantenir un perfil molt discret durant els primers dies, pràcticament aïllat de la resta en els espais compartits, com el menjador i el pati. El cas del nadó de sis setmanes maltractat i agredit sexualment ha estat especialment mediàtic, i també ha arribat als interns de Brians, que estan al dia de les coses que succeeixen a l’exterior a través dels mitjans de comunicació, especialment de la televisió que pràcticament tots tenen a les seves cel·les.
El Departament de Salut ha iniciat una investigació per analitzar la informació des del naixement del nadó, que està ingressat des del 16 de març a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona. de les visites a diferents centres assistencials de la ciutat de Barcelona. Els pares del nadó de poques setmanes van dur l'infant a diversos centres mèdics abans de ser derivats finalment al centre hospitalari que va activar el protocol policial contra maltractaments infantils.