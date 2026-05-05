La Fiscalia no té «cap dubte» sobre els indicis de maltractament al nadó de Barcelona i demana mantenir la presó

La Fiscalia veu indicis "inequívocs" de maltractament al nadó de poques setmanes que es va identificar a la Vall d'Hebron i demana que es mantingui la presó provisional als pares. Així ho han sol·licitat els fiscals de la secció especialitzada en violència contra la infància i l'adolescència, Félix Martín i Elisabet Jiménez, en la vista celebrada aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona per decidir si la parella ha de continuar privada de llibertat fins a la celebració del judici.
Se'ls investiga com a presumptes autors de delictes de maltractament habitual, lesions i agressió sexual amb penetració, però els seus advocats han sol·licitat mesures alternatives menys oneroses a la presó provisional, com que se'ls col·loqui una polsera telemàtica amb GPS perquè estiguin localitzables, que se'ls imposi el pagament d'una fiança o una ordre d'allunyament del menor. La Fiscalia, però, s'hi ha oposat tot argumentant que hi ha risc de fugida, de reiteració delictiva i d'alteració, destrucció o ocultació de proves.
Tanmateix, els fiscals han assegurat que no tenen "cap dubte" sobre indicis de maltractament i consideren que no hi ha elements indiciaris que permetin plantejar cap altra hipòtesi o que encaixin en la tesi que plantegen les defenses. Alhora, han al·legat que la suma de les penes associades als delictes que se'ls atribueixen ja implica "objectivament" un risc de fugida, perquè es tracta de condemnes que no admetrien una suspensió de la pena privativa de llibertat.
Sobre el risc d'alterar elements de prova, la Fiscalia ha referit que per a la investigació és positiu que els testimonis, diversos dels quals són de l'entorn familiar, no sentin una "pressió psicològica", la qual consideren que serà superior si els investigats estan en llibertat. I, pel que fa a la reiteració delictiva, han assenyalat que tot i que el nadó estigui a càrrec d'una família d'acollida després de rebre l'alta hospitalària, la "gratuïtat i la brutalitat" de les lesions que presentava implica una perillositat criminal.
Les lesions "no són compatibles" amb una malaltia genètica
Durant la vista, que ha durat uns 40 minuts, s'ha repassat els indicis recaptats fins ara en contra dels progenitors i el Ministeri Públic ha insistit que les lesions que presentava el menor, que han evolucionat favorablement des que va ser apartat dels progenitors, no encaixen amb la hipòtesi plantejada per la defensa que poden estar provocades per una malaltia genètica. Es basa en el fet que els forenses ja van assegurar, quan se'ls va prendre declaració en seu judicial després de la detenció dels pares, que eren "incompatibles" amb una patologia, i sostenen que les lesions als genitals són de tal contundència que són molt difícils de justificar.