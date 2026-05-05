Intervenen més de 200 batuts contra la disfunció erèctil perillosos en supermercats de Barcelona i l’Hospitalet

La policia espanyola ha intervingut 216 batuts per tractar la disfunció erèctil sense prescripció mèdica i potencialment perillosos en diversos supermercats de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. En una operació en col·laboració amb els ajuntaments, els agents han detingut dues persones i n'investiguen quatre més per un delicte contra la salut pública.
La investigació va començar quan els agents van localitzar una cadena de supermercats de productes procedents de Sud-amèrica que comercialitzava articles prohibits i potencialment perillosos per a la salut. A partir d'aquesta troballa, van fer quatre inspeccions en supermercats de Barcelona i l’Hospitalet i van detectar els batuts amb el principi actiu sildenafil, conegut comercialment com a Viagra, així com diversos envasos de pastilles per aprimar-se.
Batuts amb sildenafil i tadalafil anunciats a les xarxes socials
Les primeres indagacions van donar com a resultat la localització d’anuncis a les xarxes socials de batuts la venda i distribució dels quals estaven prohibides perquè contenien sildenafil i tadalafil. Aquests principis actius, presents en medicaments per tractar la disfunció erèctil, no poden ser consumits sense control mèdic, ja que poden comportar un risc greu per a la salut.
Quan els agents van analitzar l’activitat comercial de l’empresa anunciant, van detectar l’oferta d’altres productes procedents de manglars de l’Equador, on la seva captura està prohibida a causa dels alts nivells de metalls pesants derivats de la contaminació. Davant d’aquests indicis, la policia va coordinar una actuació conjunta per inspeccionar de manera simultània els establiments de la cadena.
Com a resultat, van intervenir 216 batuts amb un volum aproximat de 60 litres, així com diversos envasos de pastilles per aprimar la comercialització de les quals està prohibida en països com l’Argentina i Colòmbia. A la inspecció, també van detectar begudes alcohòliques sense els corresponents precintes fiscals i altres irregularitats. Els agents van retirar immediatament els productes i van iniciar un procediment sancionador.