Vila confia que el TC avalarà la vehicularitat del català: «Tenim el millor model d'Europa»

La sentència del Tribunal Constitucional sobre el català a l'escola, que fa mesos que es diu que és imminent, serà un moment decisiu per al model lingüística del país. I des del Govern es respira cert optimisme sobre un pronunciament positiu. Això ho ha explicat el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una compareixença des del Parlament en què ha recordat que el model és "sòlid" i que l'alt tribunal ja ha reconegut en altres ocasions que la llengua catalana és el "centre de gravetat" de l'educació catalana. "Tenim el millor model d'Europa", ha defensat el conseller a la comissió celebrada aquest dimecres.
La compareixença estava prevista perquè el Govern transmetés la resposta a l'última sentència sobre el català a l'escola. Vila ha tret pes a la decisió, ja que ha assegurat que simplement fa que allò que estava suspès passi simplement a ser nul temporalment. "És un simple pronunciament sense conseqüències reals", ha valorat. L'última sentència del TSJC obligava a executar l'anul·lació d'una sentència anterior però, com que realment ja no s'aplicava, no va suposar cap canvi. En tot cas, el Govern ja ha presentat fins a tres recursos judicials per mirar de canviar el parer dels tribunals.
Sobre aquesta sentència, Vila també ha destacat un element positiu. Concretament, el jutge del TSJC va tocar el crostó a l'entitat recorrent, l'espanyolista Assemblea per a una Escola Bilingüe, i li va dir que no podia pretendre imposar un sistema de control a la Generalitat a través dels tribunals. Amb tot, Vila ha assegurat que la política lingüística a les aules la continua decidint el Govern a partir de criteris pedagògics i buscant el màxim consens de la comunitat educativa.
Per tancar la seva intervenció, el conseller ha reivindicat que el model lingüístic català continua sent "el millor d'Europa" pel que fa a l'aprenentatge "massiu" de dues llengües i un a tercera d'estrangera. Vila ha celebrat que aquest model dona "llibertat" als alumnes per poder ser parlants autònoms i poder competir amb igualtat de condicions. Però també ha recordat que hi ha molts reptes per endavant i s'ha posat com a objectiu estendre l'ús i millorar les competències orals i escrites: "Que tothom es faci seva la llengua independentment del seu origen", ha insistit. "El desafiament és enorme però pot ser una oportunitat", ha conclòs.