Els docents tallen l'N-340 a Vilafranca del Penedès

Un grup format per un centenar de docents talla l'N-340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. La protesta ha començat poc abans de dos quarts de deu del matí i coincideix amb la convocatòria de vaga al Baix Llobregat i el Penedès. Una hora abans, els manifestants s'havien concentrat davant de l'Institut Vilafranca 2 i des d'allà s'han desplaçat fins a la via per tallar-la. Aquest matí un altre de grup de docents ha tallat la B-23 a Sant Joan Despí durant més d'una hora. La d'aquest dimecres és la primera jornada de vaga per territoris del nou cicle de mobilitzacions dels docents, després de la convocatòria d'aquest dimarts per a tot Catalunya.