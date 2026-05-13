Mestres i professors tallen la B-23 a Sant Joan Despí

Nova jornada de vaga educativa. Un grup d'uns 200 docents han tallat la B-23 a Sant Joan Despí aquest dimecres poc després de les set del matí. Avui és el primer dia de vagues per territoris, que és per als professionals de l'educació del Baix Llobregat i el Penedès. Els manifestants s'han concentrat davant de TV3 i posteriorment han ocupat la B-23, primer en sentit Barcelona i més tard en l'altre sentit de la marxa. Més tard tenen previst manifestar-se davant dels Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat i al migdia començarà des d'allà una manifestació.\r\n