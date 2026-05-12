Barcelona prepara més suports a la regularització de migrants al pavelló de Montjuïc

Barcelona ha atès 27.000 persones per la regularització de migrants entre tots els equipaments municipals. Així ho ha detallat la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament Raquel Gil, que aquest dimarts ha fet balanç de l'operativa de suport al procés des de la Fira de Montjuïc. En l'atenció als mitjans, Gil ha explicat que s'han entregat 24.000 informes de vulnerabilitat, dels quals més de 10.000 s'han fet a través de l'enllaç que l'Ajuntament ha enviat a les persones registrades als sistemes d'atenció. A partir de dimecres els residents a la ciutat sense empadronament ja podran iniciar els tràmits al recinte de la Fira. A més, des de la setmana que ve s'hi podrà tramitar el certificat per obtenir l'expedient de la regularització per internet.
Des de la Fira de Montjuïc, Gil ha remarcat que les dades són "bones" i que l'Ajuntament ja es prepara per iniciar la "següent fase" de l'operatiu. Fins ara s'han atès les persones residents a Barcelona amb padró, i a partir de dimecres la Fira atendrà qui pugui acreditar la residència a la ciutat sense la necessitat d'estar-hi empadronada, per tal d'obtenir l'informe de vulnerabilitat.
La Creu Roja està donant suport al personal de l'Ajuntament, i la setmana que ve l'operatiu sumarà advocats especialitzats en les tramitacions, a més de treballadors de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) i del Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER). La zona de la Fira també estarà més climatitzada, amb accés a lavabos i aigua.
Les OAC, tal com ja va avançar Gil la setmana passada, recuperaran els seus tràmits ordinaris a partir de la setmana vinent. Només l'oficina de la Monumental mantindrà l'operatiu destinat a la regularització, i obrirà els dissabtes per facilitar el procés.
Un nou tràmit possible
Pel que fa a la Fira de Montjuïc, obrirà de dilluns a divendres des de les 8 del matí a les 10 de la nit, i el procés de regularització es complementarà amb l'espai obert a l'oficina del carrer Miquel Bleach. La setmana que ve també s'iniciaran sessions grupals, i es podrà fer una tramitació que fins ara no es feia: el tràmit del certificat que permet que cadascú es faci després la tramitació de l'expedient per internet.
L'Ajuntament dona la documentació prèvia que cada usuari necessita per la tramitació, i després cada persona ha de seguir les passes a través de la tresoreria de la Seguretat Social, a les oficines de Correus o per internet, si es disposa del certificat adequat.
Així, l'Ajuntament habilitarà a partir de la setmana vinent aquest darrer pas, en col·laboració amb la Generalitat i el personal de les OAC, per tramitar els certificats digitals.
Primera setmana a la Fira de Montjuïc
Unes 200 persones van fer cua a la Fira de Montjuïc de Barcelona en el primer dia que el recinte obria pel procés de regularització de migrants. Els primers de la fila hi eren des de les sis del matí, tal com van explicar a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). El pavelló 2 va obrir dimecres passat a les 10h del matí per agilitzar els tràmits del procés.
Les persones interessades van poder demanar hora i franja horària per tramitar la regularització, a més de demanar informació sobre tot el procés.