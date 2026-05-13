Els Castellers de Barcelona, a punt de fer el rècord del castell a més altitud

Els Castellers de Barcelona estan a punt de fer història: fer castells de 7 i un pilar de 4 a 3.454 metres d'altitud. Concretament, la colla castellera viatjarà fins als Alps suïssos, on es busca superar els Maduixots, els Castellers de l'Alt Maresme, que fa nou anys van aixecar un pilar de 4 a la Pica d'Estats. La iniciativa també neix a partir d'una col·laboració amb l'oficina de turisme de Suïssa a Espanya, que permetrà el desplaçament de gairebé 200 persones, segons ha avançat Jordi Planas, responsable de relacions públiques de la colla, a La Vanguardia.
Serà aquest 25 de juny quan els Castellers de la capital catalana es desplaçaran fins al coll de muntanya Jungfraujoch, conegut també com a Top of Europe. Es tracta d’un dels punts més elevats accessibles amb ferrocarril, que connecta les regions de Jungfrau i Mönch i ofereix vistes espectaculars sobre glaceres i pics alpins. Des de l'oficina de turisme de Suïssa consideren que aquesta col·laboració és una via per "fer una cosa important per la divulgació de la cultura catalana a Suïssa, però també al món sencer".
Aconseguir carregar i descarregar un castell de 7 i un pilar de quatre en aquestes condicions ja és una fita històrica de per si, però encara més per la càrrega simbòlica de la seva expedició. L'expedició dels Castellers de Barcelona també servirà per batejar -metafòricament- la colla castellera de Lausana. Aquesta formació va néixer l'any 2023 de la mà d'Albert García del Campo, i l'escenari escollit per a la seva estrena serà l'esdeveniment dels Alps suïssos.
Quin són els Castellers de Barcelona?
Els Castellers de Barcelona són una colla castellera fundada l'any 1969 a Barcelona, la més veterana de colles en actiu del món casteller. La seva primera diada castellera va ser el 8 de juny de 1969 al Vendrell i, des d'aleshores, han vestit la camisa de color vermell. La diada més important de la Colla se celebra el diumenge més proper a Festa Major de la Mercè , a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
En els seus 53 anys d'història, la colla ha aconseguit descarregar castells com el 9de8, el 3de9f, el 4de9f o el pilar de set amb folre. La millor diada de la colla data de 15 de novembre de 2015, on a la plaça de Valentí Almirall de la ciutat de Barcelona hi va aconseguir descarregar el 9de8, el 4de9f, el 3de9f, i el pilar de sis.