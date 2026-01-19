Els castellers i la Colla del Ferro del Ball de Gitanes, compromesos amb el català

La Colla Castellera del Baix Montseny i la Colla del Ferro del Ball de Gitanes han fet patent el seu compromís amb el català i s'han adherit al programa Voluntariat per la Llengua (VxL). La iniciativa té la voluntat de fomentar de l'ús de la llengua del país, la cohesió social i el coneixement de la cultura i l'activitat social de Catalunya a través de compartir experiències conjuntes.
Amb aquesta proposta les dues entitats es comprometen a parlar en català a les persones que estan aprenent la nostra llengua. Malgrat que les persones aprenents encara tinguin dificultats per expressar-se fluidament, el compromís consisteix a dirigir-s'hi sempre en català i ajudar-les a millorar. El Voluntariat per la Llengua, impulsat pel Consorci per a la Normalització Lingüística, posa en contacte persones que parlen català habitualment (voluntaris) amb persones que l’estan aprenent (aprenents) per facilitar la pràctica oral del català en situacions reals.
Aquest programa compta amb persones voluntàries, establiments i entitats on faciliten la pràctica del català. Alhora, també es faciliten indrets on poder trobar-se. Aquest programa està impulsat pel Departament de Política Lingüística i a Sant Celoni el gestiona l'Oficina de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per apuntar-se al Voluntariat per la llengua cal tenir més de 18 anys i comprometre's a fer un mínim de deu hores de conversa, que equival a una hora a la setmana.
Rècord el 2025
Sant Celoni el 2025 va aconseguir crear 20 parelles lingüístiques en el marc d'aquest programa. Segons va informar l'Ajuntament de la ciutat, es tracta d'una xifra rècord des de la pandèmia. En l'edició del passat any, han coincidit diverses situacions que han propiciat el creixement del nombre de parelles.
El primer factor ha estat un gran nombre de persones voluntàries que, des d'inicis d'any, es van apuntar al programa. També van augmentar els alumnes que han assolit prou nivell per poder conversar, i les persones interessades que s'han dirigit a l'oficina per demanar ajuda per millorar el seu nivell oral sense ser alumnes dels cursos de català. Després de l'èxit de l'any passat, des de l'Ajuntament s'ha fet una crida a la població per reeditar-ho i fer créixer la iniciativa.