Prop de 150 persones al Cicle de Passejades per a Gent Gran de Sant Celoni

Sant Celoni ha aplegat prop de 150 persones a la caminada del Cicle de passejades per a la Gent Gran, una iniciativa que promou l’activitat física, la salut, les relacions personals i el coneixement del territori, amb recorreguts suaus i adaptats a les persones participants. La capital del Baix Montseny ha pres part un any més en aquest Cicle de passejades que promou la Diputació de Barcelona i on participen persones que segueixen les sessions setmanals d'activitat física per a gent gran que organitza l'Ajuntament.
Aquest dimarts 13 de gener ha tingut lloc la segona caminada de nou quilòmetres que, segons el recompte que ha facilitat l'Ajuntament, ha aplegat al voltant d'un centenar i mig de participants provinents tant de Sant Celoni i la Batllòria, com de Berga, Les Franqueses i Alella. La cita esportiva al Montseny arriba després de la caminada el 29 d'octubre a la Roca del Vallès, on s'hi van sumar els pobles de Sitges, Vilobí del Penedès i Castellbisbal.
El recorregut que s'ha fet al Baix Montseny ha anat de Campins al nucli de Sant Celoni passant per l'ermita de Sant Guillem, que podria datar del segle XIV i que era molt coneguda per les fires del bestiar que hi tenien lloc. La jornada esportiva, finalment, ha acabat amb un dinar de carmanyola a la pista coberta Jaume Pons de Sant Celoni.
El Cicle de passejades per a la Gent Gran consta de quatre caminades cada any adaptades a les possibilitats i necessitats del col·lectiu de gent gran, d'entre 6 i 10 quilòmetres i 3 hores de duració màxima, que discorren majoritàriament per pistes forestals o camins de muntanya. La pròxima passejada, expliquen, es farà el dimarts 10 de febrer a Alella.
Aquest projecte, en marxa des de 2001, té com a objectiu fomentar l’activitat física, la salut i les relacions personals entre les persones grans, alhora que promou el coneixement del territori de la província de Barcelona. Les caminades del 2024-2025 va aplegar 87 municipis de la província i 4.155 persones en total. La cloenda del cicle es va celebrar els dies 13, 14 i 15 de maig a Caldes de Montbui, amb una assistència de més de 3.000 participants.