Vall d’Hebron defensa que va protegir el nadó maltractat i demana a Salut que arxivi l’expedient

L’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha presentat al·legacions a l’expedient que el Departament de Salut li va obrir per l'atenció al nadó de poques setmanes presumptament maltractat pels pares, tot i ser el centre que va activar el protocol de violència infantil. Segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts de Vall d’Hebron a l’ACN, l’hospital defensa que va protegir el bebè en tot moment i demana a la conselleria que arxivi l’expedient, que preveu una multa inicial de 6.000 euros, la mateixa que per als centres per on va passar el nadó i no van activar el protocol.
Segons el diari, el motiu de l’expedient a Vall d’Hebron és que no hauria activat el protocol fins al 18 de març, tot i que el bebè va ingressar-hi el dia 16. D'altra banda, Vall d'Hebron insisteix que va activar el protocol el dia en què el nadó va arribar al centre, segons recull El Periódico i ha confirmat l’ACN. L'hospital al·lega que la prioritat des que va ingressar va ser estabilitzar-ne les lesions, que eren de risc vital; garantir-ne la protecció i completar en menys de 48 hores les proves necessàries per a un diagnòstic que permetés orientar l’assistència sanitària i les decisions dels organismes competents en protecció del menor.
El petit va arribar a l’hospital derivat de Sant Pau, però prèviament havia passat per altres centres. Abans d’ingressar a Vall d’Hebron per greus lesions i suposades agressions sexuals, el nadó havia estat visitat als hospitals Sant Pau i Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor. Vall d'Hebron té la Unitat d'Atenció a les Violències vers la Infància i l'Adolescència (Equip EMMA), el dispositiu referent en aquest àmbit a la ciutat de Barcelona.
Delicte d’homicidi en grau de temptativa
Després que el jutge de la secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència de Barcelona acordés mantenir a la presó provisional, comunicada i sense fiança el pare investigat pel presumpte maltractament del seu fill; ara, la Fiscalia sosté que les ferides que presentava el nadó eren tan greus que haurien pogut causar-li la mort i, per tant, els fets podrien encaixar en un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa atribuït al pare de la criatura.
El cas es remunta al 16 de març, quan el nadó va ingressar en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron. Quatre dies més tard, després de declarar davant del jutge, el pare va entrar a la presó preventiva, on continua des d'aleshores. La mare de la criatura també va ser empresonada inicialment, però va quedar en llibertat a principis de maig.