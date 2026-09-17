Rodalies reprèn la circulació a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 després de més de set hores

La circulació ferroviària a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac s'ha reprès aquesta tarda poc abans de dos quarts de sis, i els trens recuperaran progressivament els seus horaris de pas habitual, segons ha informat Renfe.\r\n\r\nA causa del temporal de dimecres al vespre, un moviment de pedres havia provocat un forat que ha afectat les dues vies ferroviàries. Adif ha reparat les vies amb formigó a primera hora de la tarda, i les ha posat a disposició de Renfe, que ha reprès la circulació un cop fets els reconeixements adients. La incidència era a pocs metres del punt on al juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions, a Vallbona. Per ara, Renfe manté el servei alternatiu amb autobús.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nParlon intenta fer pedagogia de l'ES-Alert després del temporal: «No podem aturar-ho tot perquè plou molt» Marc Orts i Cussó\r\n\r\n