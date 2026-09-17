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Rodalies reprèn la circulació a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 després de més de set hores

Societat

  • Maquinària d'obra durant els treballs a la zona on s'ha produït el forat que ha obligat a tallar l'R2, l'R2 Nord i l'R11 -

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Publicat el 17 de setembre de 2026 a les 17:57

La circulació ferroviària a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac s'ha reprès aquesta tarda poc abans de dos quarts de sis, i els trens recuperaran progressivament els seus horaris de pas habitual, segons ha informat Renfe.

A causa del temporal de dimecres al vespre, un moviment de pedres havia provocat un forat que ha afectat les dues vies ferroviàries. Adif ha reparat les vies amb formigó a primera hora de la tarda, i les ha posat a disposició de Renfe, que ha reprès la circulació un cop fets els reconeixements adients. La incidència era a pocs metres del punt on al juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions, a Vallbona. Per ara, Renfe manté el servei alternatiu amb autobús.

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