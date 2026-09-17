Normalitzat el servei al metro de Barcelona després de les incidències per la pluja

El servei de metro de Barcelona està pràcticament normalitzat aquest dijous a les cinc de la tarda després de les diverses incidències causades per la pluja de dimecres a la nit a la capital catalana. Les precipitacions van afectar especialment la línia L4, la meitat del recorregut de la qual va quedar interromput (entre Verdaguer i Trinitat Nova), però també l'L1, amb diverses estacions tancades per acumulació d'aigua, i l'L11.\r\n\r\nAl llarg d'aquest dijous al matí s'han anat resolent les incidències i a les cinc només quedava pendent la incidència de l'L11, on encara no funciona l'última parada del recorregut a Can Cuiàs. Així, els combois de la línia segueixen fent el tram Trinitat Nova - Ciutat Meridiana.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nTroben mort un conductor arrossegat per la riuada a Olivella Marc Orts i Cussó\r\n\r\n