Les comissaries de la Guàrdia Urbana també podran tramitar denúncies per delictes lleus a Barcelona

Barcelona duplicarà la capacitat d’atenció per recollir denúncies a partir del 2027 amb el nou conveni de coordinació entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, que actualitza l’acord vigent des del 2005. Així ho ha assegurat la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, durant la presentació del nou marc de col·laboració amb l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L’acord permetrà ampliar la recepció de denúncies a les dependències de la policia municipal, reforçarà l’intercanvi d’informació entre els dos cossos i preveu més coordinació en la investigació de determinats delictes i en l’atenció a les víctimes de violència de gènere i domèstica. Els detalls operatius s’hauran de concretar ara en protocols específics.
Parlon ha destacat que les comissaries de la Guàrdia Urbana podran actuar en la recollida de denúncies com ho fan les dels Mossos d’Esquadra. “Qualsevol ciutadà i ciutadana de Barcelona duplicarà la capacitat d’atenció a l’hora de rebre aquestes denúncies i fer aquests tràmits”, ha afirmat.
El conveni substitueix el que les dues administracions van signar fa 21 anys, coincidint amb el desplegament dels Mossos a Barcelona. Des d’aleshores, la Guàrdia Urbana s’ha incorporat al Sistema d’Informació Policial de Catalunya (SIP), a la xarxa d’emergències RESCAT i al servei 112, i els dos cossos han anat desenvolupant protocols i estructures compartides. El nou acord pretén adaptar aquesta col·laboració als canvis produïts en les darreres dues dècades.
Un altre dels eixos és la investigació. Parlon ha explicat que el conveni permet avançar en les “primeres investigacions bàsiques” que poden desenvolupar conjuntament Mossos i Guàrdia Urbana. El text també preveu harmonitzar procediments i sistemes de treball i reforçar l’accés a bases de dades i als sistemes de videovigilància policial. Tot plegat es farà mantenint l’actual marc de competències dels dos cossos.
Els aspectes concrets d’aquesta nova cooperació, però, encara no estan tancats. El conveni actua com a marc general i haurà de ser desenvolupat mitjançant protocols específics, actualment en elaboració, sobre l’intercanvi d’informació, la recepció de denúncies, la investigació de delictes i l’atenció a les víctimes. La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va prendre coneixement de la proposta al juny i va demanar que aquests futurs protocols operatius també siguin traslladats als òrgans judicials corresponents.
Collboni ha concretat que el nou model es desplegarà durant el 2027 i que començarà probablement per la nova comissaria de la Guàrdia Urbana de Sarrià-Sant Gervasi, que ja incorporarà l'espai d'atenció ciutadana necessari per recollir denúncies de delictes lleus. L'alcalde ha explicat que la resta de comissaries necessitaran adaptacions físiques abans d'incorporar el servei.
Atenció conjunta a les víctimes
L’acord també posa l’accent en les víctimes de violència de gènere, domèstica i intrafamiliar. L’objectiu és que Mossos i Guàrdia Urbana treballin de manera coordinada en la protecció, el seguiment i l’acompanyament de les víctimes. Parlon ha qualificat de “passa molt important” poder avançar cap a un sistema integral de protecció i acompanyament entre els dos cossos.
La consellera ha emmarcat el nou conveni en la millora dels indicadors de seguretat a Barcelona. Segons les dades del Pla Hèlios facilitades per Interior i l’Ajuntament, els fets delictius coneguts durant l’estiu han disminuït més d’un 16% respecte del mateix període de l’any passat. Els furts han caigut un 23,9%, els fets vinculats a la multireincidència un 18,9% i la delinqüència al transport públic un 40,7%.
En canvi, els robatoris amb força en establiments han augmentat un 21%, passant de 248 a 300, mentre que les detencions vinculades a aquesta tipologia han crescut un 28,6%. Els incidents amb arma blanca han baixat un 20% i, entre gener i agost, s’han intervingut 1.722 armes blanques, un 6% menys. Durant aquest mateix període s’han registrat 15 morts violentes a Barcelona, dotze de les quals ja han estat resoltes pels Mossos. Cinc van ser amb arma de foc i nou amb arma blanca.