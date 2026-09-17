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Un cap policial de l'1-O avala l'ús de boles de goma que van buidar l'ull a Roger Español

Societat

  • Roger Español, abans del judici contra els policies que van buidar-li l'ull -

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Publicat el 17 de setembre de 2026 a les 13:19
Actualitzat el 17 de setembre de 2026 a les 13:22

Un dels màxims comandaments dels antiavalots de la policia espanyola a Barcelona l'1-O ha assegurat aquest dijous que es va autoritzar disparar boles de goma prop de l'escola Ramon Llull, al carrer Sardenya, on va perdre un ull Roger Español, perquè hi havia un "risc important" per la integritat física dels agents. En la segona sessió del judici contra quatre antiavalots per la lesió a Español, agents antiavalots han relatat insults i amenaces dels manifestants, així com el llançament d'ampolles, paraigües i pedres contra ells fins que van pujar als furgons policials per marxar de la zona. En aquest sentit, tots els policies han vist completament legal i justificat el llançament de boles de goma.

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