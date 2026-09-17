Desarticulen una organització criminal que amagava cocaïna en una casa de Sant Just Desvern

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a la importació i exportació de cocaïna a països europeus. Durant l'operació s'ha intervingut més de 2.700 quilos de droga a Sant Just Desvern i Màlaga, així com 800 grams de tusi, dos armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma. També s'ha immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total, la policia espanyola ha detingut 15 persones, 12 de les quals ja han entrat a la presó.
Es tracta d'una investigació que va començar el 2025. Segons la policia, el grup tenia "una estructura perfectament organitzada", amb alguns vincles familiars dins de la xarxa, i asseguren que tenien una capacitat logística important per moure droga tant dins l'Estat com a l'estranger. Utilitzaven vehicles d'alta gamma, molts registrats a nom de testaferros, i els feien servir de transport i per fer contra vigilància.
Paral·lelament, un entramat empresarial relacionat amb el sector de l'automoció els permetia tenir molts vehicles i facilitar contractes laborals a altres membres de l'organització.
Més de 2.700 kg de cocaïna incautats
L'abril del 2026 els investigadors van detectar nombrosos desplaçaments dels membres del grup per diferents punts d'Espanya. En un d'aquests trasllats, els integrants van arribar a recórrer més de 2.000 km en un sol dia, conduint a velocitats superiors als 200 km per hora, fent servir diversos vehicles. Van anar des de Huelva fins a Barcelona. Quan van arribar, els van veure descarregar diversos paquets pesats.
El 10 d'abril, la Policia Nacional va fer una entrada a una casa de Sant Just Desvern que utilitzaven com a magatzem de droga i hi van trobar 1.351 kg de cocaïna. El mateix dia van fer quatre entrades i registres en tres habitatges i un taller a la zona de Màlaga i hi van incautar 1.434 kg de cocaïna, 800 grams de tusi, dos armes de foc curtes, quatre vehicles i tres motos, i es va detenir tres persones. Dies més tard van detenir tres persones més a Alacant, i dos més a Màlaga i Barcelona.
Dels 15 detinguts com a presumptes responsables de pertinença a organització criminal i tràfic de drogues, 12 ja han entrat a la presó.