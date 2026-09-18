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Mor un intern de Quatre Camins presumptament a mans del seu company de cel·la

Societat

L'agressió s'ha produït de nit i sense arma blanca

  • Vista aèria de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de setembre de 2026 a les 11:50
Actualitzat el 18 de setembre de 2026 a les 11:58

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, aquesta nit de divendres a mans presumptament del seu company de cel·la. Segons ha informat el Departament de Justícia, l'agressió s'ha produït sense arma blanca.

Els professionals del centre han activat els protocols d’actuació corresponents i han intervingut de manera immediata. Els serveis mèdics han atès els interns i s’ha informat els serveis d’emergències i l’autoritat judicial competent. Justícia destaca que els dos interns no tenien antecedents d’incompatibilitat.

Els Mossos d’Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat les actuacions corresponents per esclarir les circumstàncies dels fets. La investigació i l’autòpsia determinarà l’origen i les circumstàncies de l’incident. La direcció del centre està en contacte amb els familiars del finat i s’estan oferint els suports previstos en aquests casos.

Es busca un fugitiu de la presó de Mas d'Enric

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