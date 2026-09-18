Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, aquesta nit de divendres a mans presumptament del seu company de cel·la. Segons ha informat el Departament de Justícia, l'agressió s'ha produït sense arma blanca.\r\n\r\nEls professionals del centre han activat els protocols d’actuació corresponents i han intervingut de manera immediata. Els serveis mèdics han atès els interns i s’ha informat els serveis d’emergències i l’autoritat judicial competent. Justícia destaca que els dos interns no tenien antecedents d’incompatibilitat.\r\n\r\nEls Mossos d’Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat les actuacions corresponents per esclarir les circumstàncies dels fets. La investigació i l’autòpsia determinarà l’origen i les circumstàncies de l’incident. La direcció del centre està en contacte amb els familiars del finat i s’estan oferint els suports previstos en aquests casos.\r\n\r\nEs busca un fugitiu de la presó de Mas d'Enric\r\n\r\nPedro Cea, condemnat a 20 anys de presó per assassinar el seu cunyat a Corbera d'Ebre el 2007, ha fugit aprofitant una sortida a un restaurant programada per la presó de Mas d'Enric on complia condemna, segons ha avançat Diari de Tarragona i han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'ACN. El seu cas ha protagonitzat un dels últims capítols de la sisena temporada de Crims de TV3, concretament, el titulat Ciberamic, en què s'explica l'assassinat que Pedro i el seu germà Diego van orquestrar per matar la parella de la seva germana.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nUn dels últims protagonistes de «Crims» s'escapa de la presó de Mas d'Enric Neus Climent\r\n\r\n