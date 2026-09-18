Reunió imminent entre Collboni i l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es reunirà aquest dissabte amb l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani. La màxima autoritat de l'ajuntament barceloní aprofitarà el viatge als Estats Units, pensat per participar en la trobada internacional de grans ciutats U-20, per compartir una estona amb el batlle demòcrata que s'ha convertit en un referent internacional després d'haver guanyat les eleccions novaiorqueses el novembre passat. Així, Collboni serà el primer gran càrrec institucional de l'estat espanyol que es reuneix amb Mamdani. Dies més tard, en una missió diferent, està previst que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també s'hi pugui trobar.
De moment, el que està confirmat és que Zohran Mamdani rebrà Jaume Collboni aquest dissabte al vespre (hora catalana) "per compartir visions i projectes de les seves respectives ciutats", explica l'Ajuntament en un comunicat. Serà un complement afegit al motiu central de la visita del líder barceloní del PSC a territori nord-americà, que és la participació a la cimera Urban 20. Aquesta trobada internacional busca aplegar representants d'una vintena de ciutats rellevants, coordinar-ne les prioritats i traslladar-ne les conclusions al G-20, el fòrum de les principals economies del món.
En aquest sentit, la missió de Collboni preveu que participi en tot un seguit de reunions i sessions públiques i de treball, juntament amb la comissionada d’Afers Europeus de l’Ajuntament de Barcelona, Mar Jiménez, amb l’objectiu de "refermar el lideratge de Barcelona en l’àmbit internacional en la lluita per garantir el dret d’accés a l’habitatge", un dels temes centrals de l'U-20.
Mamdani, mentrestant, encara està en el seu primer any com a alcalde de la ciutat més gran dels Estats Units. Tanmateix, la seva joventut (34 anys), el seu origen migrant, la seva vocació internacionalista i la contundència de les seves propostes polítiques d'esquerres l'han convertit en una figura política reconeixible arreu del món. En un context de creixement internacional de la dreta i l'extrema dreta, la seva victòria a les urnes va ser un contrapunt simbòlic.
Ara, amb aquesta reunió, Collboni continua el patró dels darrers alcaldes de la ciutat, que també van tenir algun moment de diplomàcia presencial amb l'alcaldia de Nova York. En el mandat de Xavier Trias (CiU), va haver-hi dues reunions: amb Michael Bloomberg (2011) i amb Bill de Blasio (2014). En l'etapa d'Ada Colau (BComú) va haver-hi una trobada amb de Blasio (2016).