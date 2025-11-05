Zohran Mamdani, primer alcalde musulmà i socialista de la història de Nova York

El candidat demòcrata Zohran Mamdani ha guanyat les eleccions a Nova York amb més del 50% dels vots i s'ha convertit en el primer alcalde musulmà i autodenominat socialista de la història de la principal ciutat dels Estats Units. Mamdani és el nom propi d'uns comicis en què el partit Demòcrata s'ha imposat amb claredat gràcies a la mobilització dels votants contraris al president, Donald Trump, i els republicans han perdut Nova Jersey i Virgínia. En una reacció a les xarxes socials, Trump ha reblat que els republicans han perdut perquè el seu nom no era a la papereta.
"El futur és a les nostres mans. Hem derrocat una dinastia política amb tot en contra", ha celebrat Mamdani, en referència al principal rival, l'exgovernador Andrew Cuomo, personifica l’statu quo a la ciutat i que es presentava com a independent després de perdre les primàries demòcrates. Si bé, comptava amb el suport de Trump, que fins i tot ha demanat obertament el vot per a ell per davant del candidat republicà, Curtis Sliwa.
Nascut a Uganda ara fa 34 anys, musulmà xiïta, fill d’una cineasta índia i un acadèmic africà, i adscrit a les organitzacions de l’esquerra nord-americana Socialistes Democràtics d’Amèrica i el Partit de les Famílies Treballadores, Mamdani ha centrat la campanya electoral a fer la ciutat més assequible als ciutadans, prometent transport de bus gratuït i congelar el preu del lloguer en el parc d’habitatges amb preu controlat.
Mamdani destaca pel seu carisma i la capacitat de mobilització. Els mitjans de comunicació estan entregats a la seva figura disruptiva, amb un discurs clar i desacomplexat. En aquest sentit, Mamdani s'ha adreçat a "l'àvia mexicana", els "propietaris de cellers iemenís", els "taxistes senegalesos", les "infermeres uzbekes" i les "tietes etíops" en el primer discurs després de la victòria. Un discurs en què ha reivindicat l'antitrumpisme i ha interpel·lat el president estatunidenc: "Apuja el volum!".
Els demòcrates recuperen Nova Jersei i Virgínia
La nit electoral als Estats Units ha estat rodona per al partit Demòcrata que, després de la desfeta en les eleccions federals que van impulsar Trump a la Casa Blanca, han guanyat amb claredat als grans feus. El termòmetre més precís és l'estat de Nova Jersey, on Kamala Harris va guanyar per sis punts i Mickey Sherrill, expilot d’helicòpters dels marines, s'ha confirmat com la nova governadora en superar el veterà Jack Ciattarelli, més conservador tradicional que trumpià radical.
Els demòcrates també han tornat al poder a l'estat de Virgínia de la mà d'una altra dona, l'exagent de la CIA Abigail Spanberger. És de l’ala dreta del partit: blanca, pragmàtica i exagent. Amb aquesta fórmula, ha guanyat a la republicana Winsome Earle-Sears, una negra de dreta extrema, amb una campanya en la qual Trump ni tan sols s'ha implicat.
Gavin Newsom guanya el referèndum a Califòrnia i es proposa per a la Casa Blanca
El governador de Califòrnia, Gavin Newsom, amb aspiracions presidencials, ha aconseguit el 60% necessari per tirar endavant la Proposició 50 per redistribuir el mapa dels districtes electorals i afavorir els demòcrates. El seu èxit, juntament amb el missatge clar en contra de l'administració Trump tot i no tractar-se d'unes eleccions generals ni tampoc les midterm, que seran el gran termòmetre que avaluarà la solidesa del trumpisme, el novembre del 2026, permeten projectar com podria ser la cursa electoral dels demòcrates cap a la presidència dels Estats Units.