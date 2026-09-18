Renfe inicia les obres de millora de l’estació de Fabra i Puig amb una inversió de 382.000 euros

Renfe ha iniciat les obres de millora de l’estació de tren de Fabra i Puig amb una inversió de 382.391 euros, segons ha informat en un comunicat. Entre els treballs que es faran, hi ha la reforma integral del vestíbul, la substitució del paviment, la renovació de la il·luminació i diverses actuacions per millorar l’accessibilitat de l’espai. També s’instal·larà una nova solució anticoloms i es renovaran el sostre i els paraments verticals.\r\n\r\nLes obres s’executaran per fases per garantir el funcionament de l’estació durant els treballs. L’actuació forma part del pla A punto, que preveu 4,8 milions per intervenir en una quinzena d’estacions de Rodalies. En total, el programa estatal invertirà 24,8 milions d’euros per actuar en 110 estacions durant 18 mesos.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nRenfe es resigna amb l'R3 i fixa un transport per carretera permanent Gerard Mira\r\n\r\n