Hisenda es persona com a perjudicada en el cas de les joies de Zapatero

L'Agència Tributària, que depèn del Ministeri d'Hisenda, ha acordat aquest dijous personar-se com a part perjudicada al judici del cas Plus Ultra que investiga les joies trobades al despatx de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. D'aquesta manera, ha acceptat l'oferiment del magistrat de l'Audiència Nacional que investiga la causa, José Luis Calama, i participarà al judici a través de l'Advocacia de l'Estat.
El jutge Calama ha indicat en una interlocutòria que la naturalesa dels fets investigats poden ser constitutius d'un delicte contra la Hisenda Pública i d'un delicte de contraban, els mateixos pels quals investiga Zapatero en aquesta peça separada de la causa. A parer seu, aquest extrem revela un perjudici patrimonial directament connectat amb ingressos de titularitat estatal la gestió dels quals correspon a l'Agència Tributària. Per això, Calama va situar Hisenda "com a potencial perjudicada" i, per tant, la veu legitimada per exercitar les accions penals i civils que resultin procedents.
La joieria Ansorena, a la qual Calama va sol·licitar una taxació, va valorar en 1,3 milions d'euros les joies intervingudes per la Policia Nacional espanyola en una caixa forta del despatx de Zapatero. El jutge va ordenar l'anàlisi de les peces per determinar-ne la naturalesa, l'autenticitat i el valor econòmic, així com el fabricant, el segell o la marca del joier i la data aproximada de fabricació. Ho va fer sense perjudici d'una taxació pericial posterior que abasti "altres dades analítiques d'interès", va afegir.
Calama va encarregar el treball a la joieria prèvia prestació de jurament o promesa i va precisar que serà documentada per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola. Segons l'atestat de la policia sobre l'entrada i el registre al despatx de l'expresident socialista, la secretària de Zapatero, present a les diligències, va atribuir l'origen de les joies a l'herència familiar de Sonsoles Espinosa, la seva esposa, i a "regals de viatges".