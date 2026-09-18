Nova jornada de vaga a les biblioteques de Barcelona

23 biblioteques de Barcelona que havien d'obrir portes aquest matí no ho han fet en el marc d'una nova jornada de vaga de la plantilla per reclamar millores laborals, segons dades de l'Ajuntament. D'aquestes 23, 21 tenien personal treballant a porta tancada. A la tarda, de les 39 que havien de prestar servei 34 no ho han fet, amb 29 amb personal treballant a porta tancada, ha explicat la mateixa font.\r\n\r\nEl comitè d'empresa dels treballadors de les biblioteques, per la seva banda, ha afirmat que el 84% dels equipaments han tancat, i que només hi ha hagut oberts 6 equipaments dels 41 de la ciutat. Segons CGT, al conjunt de Catalunya un centenar de centres han tancat o han tingut afectacions.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nCRÒNICA\r\n\r\nBarcelona sense biblioteques: «Ens quedem sense un dels pocs espais on tothom pot estar tranquil» David Cobo\r\n\r\n