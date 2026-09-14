Trump al·lega una «conspiració malaltissa» contra la IA i els centres de dades que la generen

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dilluns que hi ha una "conspiració malaltissa" contra la IA i els centres de dades que la generen. Trump, en un missatge a xarxes, ha restat importància a les advertències dels responsables de les grans empreses d'IA i ha sentenciat que "l'únic control o barrera de seguretat que necessita la IA és un president fort i intel·ligent, d'alt coeficient intel·lectual".
"L'Administració Trump ha impedit que la gent de la IA fes coses dolentes, o potencialment dolentes", ha reivindicat el president dels EUA en el missatge, en què també ha acusat el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, "de fer veure que és un "petit àngel perfecte". "Hi ha una conspiració malaltissa en marxa contra la IA i els centres de dades, i l'única que n'està contenta és la Xina. Qui guanyi la IA, guanyarà", ha reivindicat Trump.
El president dels Estats Units també ha assegurat que el seu país "està per davant de la Xina i de tots els altres. "Continuarem així. Teòrics de la conspiració, traïdors a la pàtria, traïdors i filtradors, aneu amb compte!", ha amenaçat.