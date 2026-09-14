Nvidia lidera la caiguda a Wall Street per la por sobre la IA

Les tecnològiques dels Estats Units ja estan notant el primer impacte de l'onada de pors i dubtes que envolten el sector de la intel·ligència artificial. La dimissió de Jacob Coxon i les paraules del cofundador d'Anthropic, Dario Amodei, en què reclama més mesures de seguretat per controlar el desenvolupament de la IA ha provocat efectes a la borsa. Nvidia, per exemple, lidera la caiguda de les tecnològiques en la sessió a Wall Street d'aquest dilluns després d'un cap de setmana convuls. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAnthropic i OpenAI demanen «baixar el ritme» de desenvolupament de la IA Europa Press\r\n\r\n