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Nvidia lidera la caiguda a Wall Street per la por sobre la IA

Economia

  • Imatge per representar la intel·ligència artificial -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 17:26
Actualitzat el 14 de setembre de 2026 a les 17:27

Les tecnològiques dels Estats Units ja estan notant el primer impacte de l'onada de pors i dubtes que envolten el sector de la intel·ligència artificial. La dimissió de Jacob Coxon i les paraules del cofundador d'Anthropic, Dario Amodei, en què reclama més mesures de seguretat per controlar el desenvolupament de la IA ha provocat efectes a la borsa. Nvidia, per exemple, lidera la caiguda de les tecnològiques en la sessió a Wall Street d'aquest dilluns després d'un cap de setmana convuls. 

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