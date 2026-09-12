12 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Anthropic i OpenAI demanen «baixar el ritme» de desenvolupament de la IA

Societat

  • Intel·ligència artificial (IA) -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de setembre de 2026 a les 20:54
Actualitzat el 12 de setembre de 2026 a les 20:56

El conseller delegat d’Anthropic, Dario Amodei, ha defensat reduir el ritme de desenvolupament de la intel·ligència artificial per evitar perdre’n el control. L’empresari alerta que un progrés imprudent podria provocar atacs informàtics, "bioterrorisme" o greus problemes econòmics.

Amodei també adverteix que la IA podria arribar a prendre el control d’internet en un termini d’entre sis i dotze mesos. Per això, proposa avaluacions independents, coordinació amb les institucions públiques i cooperació internacional per garantir un desenvolupament més segur.

El màxim responsable d’OpenAI, Sam Altman, ha expressat el seu suport a la proposta i ha assegurat que cal "posar límits a la frontera". Altman també ha defensat instaurar avaluacions independents i ha avançat que OpenAI treballarà en aquesta línia.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar