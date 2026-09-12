Anthropic i OpenAI demanen «baixar el ritme» de desenvolupament de la IA

El conseller delegat d’Anthropic, Dario Amodei, ha defensat reduir el ritme de desenvolupament de la intel·ligència artificial per evitar perdre’n el control. L’empresari alerta que un progrés imprudent podria provocar atacs informàtics, "bioterrorisme" o greus problemes econòmics.\r\n\r\nAmodei també adverteix que la IA podria arribar a prendre el control d’internet en un termini d’entre sis i dotze mesos. Per això, proposa avaluacions independents, coordinació amb les institucions públiques i cooperació internacional per garantir un desenvolupament més segur.\r\n\r\nEl màxim responsable d’OpenAI, Sam Altman, ha expressat el seu suport a la proposta i ha assegurat que cal "posar límits a la frontera". Altman també ha defensat instaurar avaluacions independents i ha avançat que OpenAI treballarà en aquesta línia.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nQuan la «superintel·ligència» artificial amenaça el futur de la humanitat: les ombres del cas Anthropic Gerard Mira\r\n\r\n