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Trump veta l'accés a la Casa Blanca als periodistes de CNN, MSNBC i Politico

Internacional

  • El president dels Estats Units, Donald Trump, en una convenció electoral -

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Publicat el 18 de setembre de 2026 a les 21:48
Actualitzat el 18 de setembre de 2026 a les 21:53

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha prohibit l'entrada a la Casa Blanca als periodistes de CNNMSNBC i Politico, una decisió que ha pres perquè, segons ells, aquests mitjans publiquen "mentides". Segons ha assenyalat a través de les xarxes socials, la mesura, d'aplicació "immediata", respon a la "constant difusió de notícies falses" per part dels tres mitjans.

"Els mitjans de comunicació no haurien de poder escriure o informar constantment sobre ficció i mentides quan cobreixen notícies sobre el president, l'Administració Trump o els Estats Units", ha defensat. Per això, ha avançat que prendrà "mesures" també contra altres mitjans que publiquin el que assegura que són "notícies falses". 

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