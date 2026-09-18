Trump veta l'accés a la Casa Blanca als periodistes de CNN, MSNBC i Politico

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha prohibit l'entrada a la Casa Blanca als periodistes de CNN, MSNBC i Politico, una decisió que ha pres perquè, segons ells, aquests mitjans publiquen "mentides". Segons ha assenyalat a través de les xarxes socials, la mesura, d'aplicació "immediata", respon a la "constant difusió de notícies falses" per part dels tres mitjans.\r\n\r\n"Els mitjans de comunicació no haurien de poder escriure o informar constantment sobre ficció i mentides quan cobreixen notícies sobre el president, l'Administració Trump o els Estats Units", ha defensat. Per això, ha avançat que prendrà "mesures" també contra altres mitjans que publiquin el que assegura que són "notícies falses". \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\n\r\nENTREVISTA\r\n\r\n«Hi ha pensadors d'extrema dreta que somien en crear una nova espècie amb la IA» Pep Martí i Vallverdú\r\n\r\n