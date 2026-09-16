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La Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès per primer cop en tres anys

Internacional

  • L'edifici de la Reserva Federal dels Estats Units, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 20:29

El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les sigles en anglès) de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha decidit apujar els tipus d'interès per primer cop en tres anys fins al 4%, la decisió contrària del que desitjava el president nord-americà, Donald Trump.

Aquest és el primer cop que s'incrementen els tipus d'interès als Estats Units des del juliol de 2023. Es tracta, a més, de la primera decisió del recentment escollit president del banc central, Kevin Warsh, per endurir la política monetària.

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