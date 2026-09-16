La Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès per primer cop en tres anys

El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les sigles en anglès) de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha decidit apujar els tipus d'interès per primer cop en tres anys fins al 4%, la decisió contrària del que desitjava el president nord-americà, Donald Trump.\r\n\r\nAquest és el primer cop que s'incrementen els tipus d'interès als Estats Units des del juliol de 2023. Es tracta, a més, de la primera decisió del recentment escollit president del banc central, Kevin Warsh, per endurir la política monetària.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nLa Cambra de Representants dels Estats Units insta Trump a retirar les tropes de la guerra de l'Iran Europa Press\r\n\r\n