Brussel·les reitera la voluntat de «cooperar» amb el Marroc, però insisteix a «intensificar els esforços»

El comissari europeu d'Interior, Magnus Brunner, ha reiterat aquest dimarts al Parlament Europeu la voluntat de Brussel·les de continuar "cooperant" amb el Marroc per "evitar" una nova crisi migratòria com la de Ceuta. En el debat a Estrasburg, Brunner ha dit que "els fets i imatges de Ceuta demostren que s'han d'intensificar els esforços" per "defensar les fronteres" de la UE. En aquest sentit, ha defensat que la "diplomàcia migratòria és fonamental" per prevenir la migració il·legal. "Estem compromesos -amb el Marroc- a continuar treballant conjuntament en el retorn de les persones que encara estan a Ceuta", ha refermat.
Brunner ha volgut recordar que "la majoria de les persones que van entrar il·legalment a Ceuta van tornar al Marroc en qüestió d’hores" i que "ningú va entrar a l'espai Schengen". "Això és important. La seva integritat es va preservar, cosa que va ser possible gràcies a l'actuació de les autoritats espanyoles i també a la cooperació amb el Marroc", ha fet valdre.
Tot i això, Brunner també ha apuntat que "encara hi ha reptes" a què cal fer front per normalitzar la situació a Ceuta després de l'entrada massiva de persones, entre els quals ha mencionat els més de 2.000 menors no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma i que generen "una forta pressió", o els reptes "en matèria d'ordre públic en un territori de menys de 20 quilòmetres quadrats".
"La nostra prioritat és clara: totes les persones que van entrar il·legalment i que no tenen dret a quedar-se han de ser retornades ràpidament al Marroc. El Marroc s’ha compromès, i ho celebrem, a readmetre totes les persones migrants que van arribar il·legalment a Ceuta", ha indicat. Alhora, el comissari europeu ha valorat positivament la política europea d'asil i migració ha generat una "reducció significativa de les arribades il·legals i de les sol·licituds d'asil a la UE". Segons ha dit, la migració il·legal s'ha disminuït més d'un 50% els darrers dos anys, mentre que les sol·licituds d'asil van caure un 20% el 2025.
"Intensificar els esforços"
Tot i les dades, Brunner ha insistit que la Unió Europea "ha d’intensificar encara més els nostres esforços". "Tant les xarxes de tràfic de migrants com les persones que entren il·legalment han d’entendre que la nostra Unió reforçarà la defensa de les seves fronteres. I, sobretot, els nostres ciutadans han de tenir la garantia que la situació està sota control", ha assenyalat.
D'altra banda, el comissari europeu de Migració ha subratllat que, des de l'inici de la crisi, la prioritat de la Comissió Europea ha estat "restablir el control i donar suport a Espanya" i ha subratllat que ha estat en contacte amb les autoritats espanyoles "des del primer dia". A més, ha anunciat que viatjarà aquest dimecres a Madrid per reunir-se amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la ministra d'Inclusió Social i Migracions, Elma Saiz.
Diplomàcia migratòria
Brunner ha dit que un dels àmbits clau en què treballa l'executiu d'Ursula von der Leyen és la prevenció de la migració il·legal. En aquest sentit, ha subratllat que "la diplomàcia migratòria", el concepte que fa referència als acords amb tercers països per frenar les sortides irregulars, "és fonamental en aquest àmbit". "Reforçarem el nostre enfocament integral utilitzant incentius i mecanismes de pressió, inclosos el finançament i el comerç", ha apuntat.
Combatre la desinformació
Finalment, el responsable d'Interior de la Comissió Europea també ha indicat que l'executiu comunitari "s'està coordinant activament amb les principals plataformes digitals per combatre la desinformació relacionada amb els esdeveniments de Ceuta", després que els informes del CNI desclassificats revelessin l'existència de grups a diferents xarxes socials que cridaven a assaltar la tanca, amb 180.000 seguidors.
"Millorarem els sistemes d’alerta primerenca i el coneixement de la situació, amb un millor seguiment del que passa a internet, perquè la mobilització pot produir-se molt ràpidament. En aquest àmbit també serà necessari reforçar el paper de Frontex", ha apuntat.
El Marroc nega la seva implicació
L'ambaixada del Marroc davant de la Unió Europea ha enviat una carta als eurodiputats en què nega la seva implicació en la crisi migratòria de Ceuta. En el correu electrònic, les autoritats marroquines asseguren estar "treballant" per establir les causes i el paper que hi ha jugat la "desinformació" a xarxes socials i la "manipulació de persones vulnerables pels traficants de persones". En la missiva, també qüestionen "quin interès" té el Marroc de "crear la crisi més greu" amb Espanya i la UE.
El correu consta de sis punts en els quals l'ambaixada del Marroc busca "clarificar la situació i contribuir constructivament" a la informació compartida coincidint amb el debat celebrat al Parlament Europeu aquest dimarts per tractar la "instrumentalització dels migrants a Ceuta i la necessitat d'una resposta coordinada per protegir les fronteres exteriors de la UE".