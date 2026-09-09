El CNI va advertir de «convocatòries» per «assaltar» Ceuta el dia abans de l'entrada massiva

La documentació desclassificada sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta inclou un document del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia els serveis secrets marroquins que diversos grups de Facebook i WhatsApp estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca.
La "nota urgent" del CNI va ser enviada a les 18.26 h i tenia com a destinataris la Direcció General de Seguretat Territorial (DGST) i la Direcció General d'Estudis i Documentació (DGED) del Marroc. Advertia de la "planificació de diverses convocatòries" i identificava, entre altres, un grup de Facebook de més de 160.000 membres que animava a aprofitar la Festa del Tron per intentar entrar a Ceuta.
La nota, qualificada d'"alerta primerenca", assenyalava que el CNI havia tingut coneixement els dies previs de diverses convocatòries per "dur a terme entrades a Ceuta, tant nedant com a través de la tanca", coincidint amb la celebració de la Festa del Tron del Marroc. Entre els perfils identificats, el CNI assenyalava un grup de WhatsApp anomenat "Assalt a la tanca de Ceuta", que preparava un intent d'entrada pel perímetre fronterer per a l'endemà.
La nota també cita el grup de Facebook Ceuta Fnideq, amb més de 160.000 membres, on s'havien publicat missatges que animaven a aprofitar que les autoritats marroquines estarien centrades en els actes de la Festa del Tron. Segons la nota, hi havia un altre grup de Facebook, Hraga Ceuta, amb més de 22.000 membres, que difonia crides a creuar cap a Ceuta durant aquella setmana.
La nota comunicada als serveis marroquins acabava indicant que, en cas d'obtenir nova informació, aquesta seria traslladada al seu "Servei", i agraïa la "contínua col·laboració" en aquesta qüestió. Segons la documentació desclassificada, el mateix 29 de juliol, a les 13.52 h, el CNI també va advertir la Delegació del govern espanyol a Ceuta que a les xarxes socials hi havia "una crida per a assaltar la tanca i per mar demà a les 20h”.
Segons després, a les 13.53 h, el CNI va comunicar a la Guàrdia Civil que disposava d'informació sobre "un intent d'entrades nedant i salt a la tanca per demà".